Son dakika haberleri: Derbide tarihi an! Yıllarca konuşulmuştu, flaş detay...

'DELİ İBO' SAĞINI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray bu maçı da yenseydi kendi sahasında üst üste kazanma rekorunu Boca Juniors'tan devralacaktı. Bir sezon önce aynı rekora çok yaklaşan Fenerbahçe'nin hevesini kursağında bırakan Beşiktaş, bu kez de Galatasaray'ı devirdi. Rekorun, tabiri yerindeyse sahada sadece yürümek için kullandığı sağ ayağıyla gol atan İbrahim Üzülmez tarafından engellenmesi ise çok şaşırtıcı bir durum olmuştu.