Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu.64. dakikada yerini taraftarın alkışlarıyla Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Barış Alper; 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 2 kez top kaparken 1 defa da rakibin atak olabilecek pozisyonunu uzaklaştırdı.Barış Alper Yılmaz, derbiden forma verdiği için teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Kendisi adına farklı bir gece olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Olabildiğince gelişmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki yaptım, mutluyum. Antrenmanlarda daima çalışılıyorum. İyi hazırlandık ve karşılığını aldık" diye konuştu.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, derbinin kendileri için harika geçtiğini söyledi. Portekizli futbolcu, "Taraftarımız ve kulüpteki çalışma arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Ancak bu sadece bir 3 puan ve şimdiden sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, kazanmak. Fırsatları kaçırabiliriz ama biz sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.G.Saray yarıştaki önemli rakiplerinden birisini yenmenin mutluluğunu yaşarken futbolcular da cebini doldurdu. Sarı-kırmızılı oyuncular, Beşiktaş galibiyeti ile yönetimin vaad ettiği toplam 5 milyon TL primi almaya hak kazandı.Alanyaspor maçında bloke cezası alan tribünlerde Beşiktaş derbisi için yaklaşık 20 bin bilette devir işlemi gerçekleşti. Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi 50 bin 237 kişi izledi. Bu rakam G.Saray için bir rekor oldu