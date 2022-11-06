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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı

Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı

Bu sezon ilk kez 11’de oynayan 22 yaşındaki sol açık, İcardi’nin ilk golüne asist yaptı. Genç futbolcu, 64’te yerini Kerem’e bıraktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ilk kez 11'de yer alırken İcardi'nin sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiği golün asistini yaptı. Ayrıca ikincisinde asisten önceki pası verdi. 64. dakikada yerini taraftarın alkışlarıyla Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Barış Alper; 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 2 kez top kaparken 1 defa da rakibin atak olabilecek pozisyonunu uzaklaştırdı.

SKORA KATKI SAĞLADIM MUTLUYUM
Barış Alper Yılmaz, derbiden forma verdiği için teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Kendisi adına farklı bir gece olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Olabildiğince gelişmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki yaptım, mutluyum. Antrenmanlarda daima çalışılıyorum. İyi hazırlandık ve karşılığını aldık" diye konuştu.

HEPİMİZ İÇİN KAZANDIK
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, derbinin kendileri için harika geçtiğini söyledi. Portekizli futbolcu, "Taraftarımız ve kulüpteki çalışma arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Ancak bu sadece bir 3 puan ve şimdiden sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, kazanmak. Fırsatları kaçırabiliriz ama biz sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

5 MİLYON TL PRİMİ KAPTILAR
G.Saray yarıştaki önemli rakiplerinden birisini yenmenin mutluluğunu yaşarken futbolcular da cebini doldurdu. Sarı-kırmızılı oyuncular, Beşiktaş galibiyeti ile yönetimin vaad ettiği toplam 5 milyon TL primi almaya hak kazandı.

50 BİN 237 KİŞİLİK REKOR
Alanyaspor maçında bloke cezası alan tribünlerde Beşiktaş derbisi için yaklaşık 20 bin bilette devir işlemi gerçekleşti. Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi 50 bin 237 kişi izledi. Bu rakam G.Saray için bir rekor oldu

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Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı
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