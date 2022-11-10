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Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:00 Son Güncelleme: 10.11.2022 14:08

Jose Mourinho patladı! "İhanet etti, takımdan gidecek"

Jose Mourinho patladı! İhanet etti, takımdan gidecek

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, 1-1 biten Sassuolo maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekizli hoca, "Sassuolo karşısında bir oyuncum, profesyonel olmayan tavırlar sergileyerek takımın sahadaki çabasına ihanet etti. Soyunma odasında ona da söyledim. Ocak ayında kendisine kulüp bulacak" dedi.

Portekizli teknik adam Sassuolo'nun zorlu bir ekip olduğunu söylerken takımlarındaki bir ismin arkadaşlarına ihanet ettiğini ve Ocak ayında takımdan ayrılacağını söyledi.

Mourinho açıklamasında, "Sassuolo karşısında bir oyuncum, profesyonel olmayan tavırlar sergileyerek takımın sahadaki çabasına ihanet etti. 16 oyuncu maçta oynadı, 15'inden memnunum 1 kişiden memnun değilim. Kim olduğunu söylemeyeceğim, soyunma odasında kendisine de söyledim ve Ocak ayında kendisine kulüp bulacak" sözlerini kullandı.

İTALYAN BASINI O İSİM İÇİN "KARSDORP" DEDİ
İtalyan basını sözkonusu oyuncunun Milli oyuncumuz Zeki Çelik'in yerine 65. dakikada oyuna giren Rick Karsdorp olduğunu iddia etti. Roma'da Sassuolo karşısında Rui Patrício, Smalling, Çelik, Mancini, Ibañez, Matic, Cristante, Zaniolo, Volpato, Shomudorov ve Zalewski ilk 11'de oynadı. Karsdorp, Abraham, El Saarawy, Bove, Belotti ise sonradan oyuna girdi.

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Jose Mourinho patladı! "İhanet etti, takımdan gidecek"
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