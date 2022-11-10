Mathias Ross şoku!

Ofspor maçında sakatlanarak 26. dakikada oyundan çıkan başarılı stoper iki ay sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının 26. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Mathias Ross'un dün MR'ı çekildi. Kulüpten 21 yaşındaki oyuncu için, "Yapılan MR tetkiklerinde ileri dereceiç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuzRoss'un tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Danimarkalı stoperin 2 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon 2 karşılaşmaya çıkan Ross, 1 gol kaydetti. Danimarkalı oyuncu, kupada Kastamonu ağlarını havalandırdı. Ofspor maçının ardından ise stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.