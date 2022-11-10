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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Mathias Ross şoku!

Mathias Ross şoku!

Ofspor maçında sakatlanarak 26. dakikada oyundan çıkan başarılı stoper iki ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının 26. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Mathias Ross'un dün MR'ı çekildi. Kulüpten 21 yaşındaki oyuncu için, "Yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Ross'un tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Danimarkalı stoperin 2 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon 2 karşılaşmaya çıkan Ross, 1 gol kaydetti. Danimarkalı oyuncu, kupada Kastamonu ağlarını havalandırdı. Ofspor maçının ardından ise stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

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Mathias Ross şoku!
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