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Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:18

Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak ilk kez karşılaşıyor!

İHA
Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak ilk kez karşılaşıyor!

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki takımın teknik direktörleri için de ayrı bir önem sahip. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşılaşacak.

Futbolculuk kariyerlerinde takım arkadaşlığı yapan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, Galatasaray altyapısında yetişmişti. 2000-2001 sezonuna kadar sarı-kırmızılılarda forma giyen ve UEFA Avrupa Kupası dahil burada birçok başarılar kazanan Buruk ve Belözoğlu, 2001-2002 sezonunda da İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e transfer olmuştu.

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Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak ilk kez karşılaşıyor!
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