Son dakika: Futbolun kalbi Turkuvaz Medya’da attı! Süper Lig’de sezonun en iyileri belli oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 5.'si bugün düzenlendi. Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, futbola yön veren isimleri, devletin kurumlarını, başarılı sporcuları ve spora yatırım yapan markaları bir araya getirdi.

SEZONUN EN İYİLERİ BELLİ OLDU

FotoMaç'ın düzenlediği "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde" ödüller sahibini buldu.

-Fotomaç Özel Ödülü: Mehmet Büyükekşi

-Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü: Sivasspor

-Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Mustafa Denizli

-Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör: İlhan Palut

-Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Nuri Şahin

-Yılın Takımı: Trabzonspor

-Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

-Yılın Başkanı: Ahmet Ağaoğlu

-Yılın 10 numarası: Anastasios Bakasetas

-Yılın En Değerlisi: Marek Hamsik

-Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır

-Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı

-Yılın Sol Beki: Guilherme

-Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu

-Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Rachid Ghezzal

-Yılın Sağ Stoperi: Samet Akaydın

-Yılın Sağ Beki: Onur Bulut

BAKAN KASAPOĞLU SABAH TV'YE KONUŞTU

"Futbol önemli bir alan artık. Global bir konu. Endüstrisiyle, sosyolojisiyle, kültürüyle sınırlar ötesi bir konu. Bu çerçevede Turkuvaz Grubu'n yapmış olduğu bu çalışma çok anlamlı ve değerli. Paydaşların bir araya gelmesi açısından, kulüpleriyle, federasyonuyla, bilim insanlarıyla, sponsorlarıyla, işbirliğini artırma, konuları masaya yatırma ve istişare etme açısından önemli bir kültür. Tebrik ediyorum. Türkiye'nin bu anlamda ortaya koyduğu altyapı, spor devrimi diyoruz ya, bu devrimin olmazsa olmazı altyapı. Modern statlar, 36 modern stat, 6 tanesi bitmek üzere. 42'ye çıkacağız. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi futbolda da en başta modern stadyumları. Rakibimiz yok statlarda. Donanım açısından rakibimiz yok."

Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar | Video

KASAPOĞLU: TÜRK FUTBOLUNDA MARKAMIZI BÜYÜTTÜK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha önce temsilci gönderemediğimiz branşlarda en yukarı oynayan bir iddiamız var. Kitle ve performans sporunda spor endüstrisinde zincir halkaları gibi Türk sporundaki reformları ekleyerek markamızı büyüttük" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu 2022'ye katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, spor altyapısında devrim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Sporun tabana yayıldığı spor kültürünün güçlendiği yaygınlaştığı her yaştan herkesin kadını erkeği, genci, yaşlısı, engellisi ile spor yaptığı tüm branşlarda her bir başarıya en iddialı koştuğumuz süreçten geçiyoruz. Türkiye'deki spor altyapısının son 21 yıldaki gelişimi adeta bir devrimi gerçekleştiriyoruz. Altyapının sayesinde sporcu profilimizi de pek çok branşta arttıran performansı da ortaya koyduk. Spora yönlendirme ve keşfetme projemiz, 6 milyondan fazla gencimizin ölçümlerini gerçekleştirdik. İlkokuldan mezun olmadan her çocuğun mutlaka bir branşı öğrenmesine yönelik önemli adım attık. İlkokullarda antrenörlerimiz aktif olarak görev alıyor. Milli sporcu bursumuz başarılarının üniversitelerde özel ve ve vakıf okullarında yüzde yüz burslu okumaları önemli bir devrim. Yüzme en temel branşlardan biri. Yüzmedeki adımlarımız, devasa tesis altyapısı var. 21 yıldaki spor devriminin en önemli unsur olan tesis altyapısının önemli kısmı yüzmede. Son 3 yılda pandemiye rağmen 5 milyon kişiye yüzme öğrettik. 2017'de 300 bin bile olmayan lisanslı sporcu sayımız şu an 12 milyon. Diğer alandaki seferberliklerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu: "Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz" | Video

"DAHA ÖNCE TEMSİLCİ GÖNDEREMEDİĞİMİZ BRANŞLARDA EN YUKARI OYNAYAN İDDİAMIZ VAR"



Bakan Kasapoğlu, sporu birkaç branştan ibaret olarak görmediklerine değinerek, "Türkiye artık lider ülke. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıktan, eğitime, altyapı ulaştırmaya ekonomiye her alanda iddiası var. İddiamızı sporda da en yukarılara koyduğumuz gibi bir yandan da iddialarımızı gerçek ediyoruz. Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem de yeni hedefler ile yola devam ediyoruz. Son 4 yılda 20 bine yakın madalyamız var. 19 bin 620 uluslararası madalyamız. Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Artık Türkiye'nin her branşta iddiası var. Daha önce temsilci gönderemediğimiz branşlarda en yukarı oynayan bir iddiamız var. Kitle sporunda performans sporunda spor endüstrisinde zincir halkaları gibi Türk sporundaki reformları ekleyerek markamızı büyüttük" diye konuştu.