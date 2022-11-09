Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar | Video

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SABAH gazetesinin düzenlediği ve gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutuyor. Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini buluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.