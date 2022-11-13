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Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:27

Inter, Atalanta deplasmanından 3 puanla döndü

AA
Inter, Atalanta deplasmanından 3 puanla döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Inter, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Inter, ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 30 yaptı ve 4. sıraya çıktı.

Bergamo'daki Gewiss Stadı'ndaki maçta ilk golü ev sahibi ekip, 25. dakikada penaltıdan Ademola Lookman ile buldu. Inter, bu gole 36. dakikada Edin Dzeko ile yanıt verirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında konuk Inter, 56. dakikada Dzeko ile bir gol daha bularak maçta 2-1 öne geçti. 61. dakikada Jose Palomino'nun kendi kalesine attığı golle Inter, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

77. dakikada Palomino, bu kez rakip Inter ağlarını havalandırarak farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3. Maçta başka gol olmadı ve Inter, zorlu rakibi Atalanta'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 30 yaptı ve 4. sıraya çıktı.

Atalanta ise 27 puanda kalırken 6. sıraya geriledi ve zirveden biraz daha uzaklaştı. Atalanta ligde üst üste 3'üncü, son 5 haftada 4. yenilgisini aldı. Bu arada ev sahibi takım kadrosundaki milli stoper Merih Demiral, ilk 11'de başladığı müsabakada 68. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Caleb Okoli'ye bıraktı.

Konuk Inter'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

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