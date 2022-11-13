Yiğido tekliyor

DemirGrup Sivasspor kazanmayı unuttu... Ligde üst üste üç mağlubiyet aldıktan sonra sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, gollü mücadeleden 1 puanla ayrıldı: 2-2... Konuk ekibin83'te Ziya Erdal'ın eline çarpan topta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi ve Mrsic bu sezon beyaz noktadan 4. golünü attı. Maç 2-2 biterken Sivas, puanını 11 yaptı. Ümraniye 7 puanla ligin dibinde kaldı.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Gerçekten ligde istediğimiz yerde değiliz. İlk yarı bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci devre değişiklikler yaptık ve iyi oynadık. Gol de attık.Bu ara bize çok iyi gelecek" dedi.Sivasspor kalesine altı isabetli şut gönderen Ümraniye, 2022- 23'te bu deplasmanda en yüksek sayıya ulaşan iki ekipten biri oldu (diğeri Gaziantep FK).