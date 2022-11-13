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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Yiğido tekliyor

Yiğido tekliyor

Ligde üst üste üç maçını kaybeden Sivasspor, Ümraniyespor karşısında da galibiyeti bulamadı ve 2-2’lik sonuçla 1 puan aldı

Demir Grup Sivasspor kazanmayı unuttu... Ligde üst üste üç mağlubiyet aldıktan sonra sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, gollü mücadeleden 1 puanla ayrıldı: 2-2... Konuk ekibin 27'de Avouonu ile attığı gole 32'de Yatabare ile cevap veren Yiğido, 59'uncu dakikada N'Jie ağları sarsınca 2-1 öne geçti. 83'te Ziya Erdal'ın eline çarpan topta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi ve Mrsic bu sezon beyaz noktadan 4. golünü attı. Maç 2-2 biterken Sivas, puanını 11 yaptı. Ümraniye 7 puanla ligin dibinde kaldı.

'ara bize iyi gelecek'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Gerçekten ligde istediğimiz yerde değiliz. İlk yarı bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci devre değişiklikler yaptık ve iyi oynadık. Gol de attık. Hiç beklemediğimiz bir anda da penaltı oldu. Şu ana kadar 22 maç oynadık. Oyuncularda yorgunluk olabilir. Bu ara bize çok iyi gelecek" dedi.

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Sivasspor kalesine altı isabetli şut gönderen Ümraniye, 2022- 23'te bu deplasmanda en yüksek sayıya ulaşan iki ekipten biri oldu (diğeri Gaziantep FK).

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