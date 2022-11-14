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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:42

Uruguay, Süper Lig'in yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor

AA
Uruguay, Süper Lig’in yıldızlarıyla Dünya Kupası’nda başarı hedefliyor

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 1930 ve 1950 şampiyonu Uruguay Milli Takımı, 14. kez şampiyonada boy gösterecek.

Portekiz, Gana ve Güney Kore'nin bulunduğu H Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Uruguay Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Oscar Tabarez'in 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay Milli Takımı, Katar'a 47 yaşındaki çalıştırıcı Diego Alonso'nun liderliğinde gidecek.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Uruguay, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

Uruguay-Şili: 2-1

Ekvador-Uruguay: 4-2

Kolombiya-Uruguay: 0-3

Uruguay-Brezilya: 0-2

Uruguay-Paraguay: 0-0

Venezuela-Uruguay: 0-0

Peru-Uruguay: 1-1

Uruguay-Bolivya: 4-2

Uruguay-Ekvador: 1-0

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Arjantin-Uruguay: 3-0

Brezilya-Uruguay: 4-1

Uruguay-Arjantin: 0-1

Bolivya-Uruguay: 3-0

Paraguay-Uruguay: 0-1

Uruguay-Venezuela: 4-1

Uruguay-Peru: 1-0

Şili-Uruguay: 0-2

TAKIMLAR O G B M A Y Puan
Brezilya 17 14 3 0 40 5 45
Arjantin 17 11 6 0 27 8 39
Uruguay 18 8 4 6 22 22 28
Ekvador 18 7 5 6 27 19 26
Peru 18 7 3 8 19 22 24
Kolombiya 18 5 8 5 20 19 23
Şili 18 5 4 9 19 26 19
Paraguay 18 3 7 8 12 26 16
Bolivya 18 4 3 11 23 42 15
Venezuela 18 3 1 14 14 34 10

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay'da, Real Madrid'de bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Federico Valverde ön planda.

Uruguay'ın forvet hattında ise deneyimli golcüler Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez görev alacak.

Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

Dünya Kupası geçmişi

Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 13 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.

ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Brezilya 2014'te gruptan çıkamayan Uruguay, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, kupayı kazanan Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

Dünya kupasının ilk şampiyonu olan ve bu kulvarda 56 maç yapan Uruguay, bunlardan 24'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 20'sini ise kaybetti. Uruguay, Dünya Kupası tarihi boyunca 87 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.

Uruguay'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

2018 - Çeyrek final

Kadro

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)

Savunma: Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional)

Orta saha: Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando)

Forvet: Luis Suarez (Nacional), Darwin Nunez (Liverpool), Maxi Gomez (Trabzonspor), Edinson Cavani (Valencia).

Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı)

28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lusail Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)

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Uruguay, Süper Lig'in yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor
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