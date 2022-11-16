Alex de Souza’nın yeni takımı Avai oldu

ALEX: AVAI BANA ŞANS VERDİ

Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Avai bana bu şansı verdi. Teşekkür etmem gereken çok şey var ve bunu geri ödemenin en iyi yolu çok çalışmak ve kulübe kendini adamak. Ben de bunu yapacağım" dedi.