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Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:52 Son Güncelleme: 16.11.2022 09:58

Alex de Souza'nın yeni takımı Avai oldu

Alex de Souza’nın yeni takımı Avai oldu

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da teknik direktörlüğe ilk adımını attı. Sao Paulo U20 Takımı'ndaki görevinden ayrılan Alex, Serie B ekiplerinden Avai’nin yeni hocası oldu.

Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla efsane haline gelen Alex de Souza, son iki yıldır Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştırıyordu. Sao Paulo'daki görevinde ayrılan Alex yaptığı açıklamada "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için şükran doluyum. Gerçekten sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullanmıştı.

İMZA TÖRENİ 22 KASIM'DA
Brezilya Serie B ekiplerinden Avai, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın teknik direktörlüğe getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandığı, yardımcılarının ise PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti olduğu belirtildi. Avai Kulübü, Alex de Souza'ya 22 Kasım'da bir imza töreni düzenleyeceğini de duyurdu.

ALEX: AVAI BANA ŞANS VERDİ
Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Avai bana bu şansı verdi. Teşekkür etmem gereken çok şey var ve bunu geri ödemenin en iyi yolu çok çalışmak ve kulübe kendini adamak. Ben de bunu yapacağım" dedi.

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Alex de Souza'nın yeni takımı Avai oldu
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