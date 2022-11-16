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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Kupa günlüğü

Kupa günlüğü
GÜNLÜK 10 DOLARA KİRALIK TARAFTAR
EV sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı gerekçesiyle ilginç bir yönteme başvurdu. Katar hükümeti, günlük 10 dolardan Pakistanlı taraftarlar kiraladı. Bu kişilere 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkânı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları dağıtıldı. Maça birkaç saat kala tribünlerde hâlâ boşluklar olursa, çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

REKOR MALİYET TARİHE GEÇECEK
2022 Dünya Kupası, ilk kez Arap Yarımadası'nda gerçekleşecek. Katar, ev sahipliğindeki dev turnuva için hiçbir masraftan kaçınmadı. Stadyumlar, oteller ve çevre düzenlemeleriyle birlikte 200 milyar dolar harcarken, Dünya Kupası'na da en yüksek para döken ülke oldu. Bundan önceki rekor, 1994 yılında ABD'de düzenlenen (500 milyon dolar) turnuvaydı.

TURNUVADA MASKE TAKMAK YASAK!
TRIBÜNLERIN renkli taraftarlarca doldurulması beklenirken Katar 2022 Organizasyon Komitesi birtakım yasakları futbolseverlere duyurdu. Bunlardan biri de Meksika'nın çılgın seyircilerine karşı olacak. Taktıkları farklı maskelerle bilinen Meksika başta olmak üzere taraftarlara maske takma yasağı getirildi.

HAVA DERECESİ DÜŞÜRÜLECEK!
HAVA koşullarının yazın aşırı sıcak olması nedeniyle ilk kez sonbahar aylarında olacak dev turnuvada maçlar, sıcaklığı 20 derece kadar düşürme kapasiteli soğutma sistemlerinin olduğu teknoloji harikası statlarda oynanacak. Yüz ölçümü bakımından küçük Katar'da şehirler birbirine bir saatlik mesafede olduğu için taraftarlar da günde birden fazla maçı tribünden izleyebilme imkânını yaşayacak.

40 BİN KİŞİLİK İNCİ: AL JANOUB STADI
İNŞA edilen 8 stadyumdan biri olan 40 bin kişilik Al Janoub, Katar'ın geleneksel dhow teknelerindeki incilerden ilham alınarak yapıldı. 80 bin kapasiteli Lusail Iconic ise en büyük stat olacak. Al Bayt (60 bin), Uluslararası Khalifa (45 bin 416), Education City (45 bin 350), Ahmad bin Ali (44 bin 740), Stadyum 974 (40 bin), Al Thumama (40 bin) maçların oynanacağı diğer stadyumlar olarak dikkat çekiyor.

LA'EEB RÜZGâRI
TURNUVANIN maskotu olarak geleneksel kıyafetli bir futbol hayaleti tasarlandı. Geleneksel kıyafet 'kandura'dan esinlenildiği göze çarpan maskota La'eeb adı verildi. "Çok yetenekli futbolcu" anlamı taşıyan karakterin, enerji dolu olduğu ve herkese futbol sevinci aşılayacağı aktarıldı.

OFSAYTLAR GÖZDEN KAÇAMAYACAK!
YARI otomatik ofsayt sistemi kupanın bir başka yeniliği olacak. Hakemlerin bu teknolojiyle, daha hızlı kararlar alacakları öngörülüyor. Futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen sistem, hakemlere de büyük bir katkı yapacak.

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