Kupa günlüğü

EV sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı gerekçesiyle ilginç bir yönteme başvurdu. Katar hükümeti,Pakistanlı taraftarlar kiraladı. Bu kişilere 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkânı sağladı.Maça birkaç saat kala tribünlerde hâlâ boşluklar olursa, çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.2022 Dünya Kupası, ilk kez Arap Yarımadası'nda gerçekleşecek. Katar, ev sahipliğindeki dev turnuva için hiçbir masraftan kaçınmadı. Stadyumlar, oteller ve çevre düzenlemeleriyle birlikteDünya Kupası'na da en yüksek para döken ülke oldu.TRIBÜNLERIN renkli taraftarlarca doldurulması beklenirken Katar 2022 Organizasyon Komitesi birtakım yasakları futbolseverlere duyurdu.Taktıkları farklı maskelerle bilinen Meksika başta olmak üzere taraftarlara maske takma yasağı getirildi.HAVA koşullarının yazın aşırı sıcak olması nedeniyle ilk kez sonbahar aylarında olacak dev turnuvada maçlar, sıcaklığı 20 derece kadar düşürme kapasiteli soğutma sistemlerinin olduğu teknoloji harikası statlarda oynanacak. Yüz ölçümü bakımından küçük Katar'da şehirler birbirine bir saatlik mesafede olduğu içinİNŞA edilen 8 stadyumdan biri olan 40 bin kişilik Al Janoub, Katar'ın geleneksel dhow teknelerindeki incilerden ilham alınarak yapıldı. 80 bin kapasiteli Lusail Iconic ise en büyük stat olacak.maçların oynanacağı diğer stadyumlar olarak dikkat çekiyor.TURNUVANIN maskotu olarak geleneksel kıyafetli bir futbol hayaleti tasarlandı. Geleneksel kıyafet 'kandura'dan esinlenildiği göze çarpan maskota La'eeb adı verildi.anlamı taşıyan karakterin, enerji dolu olduğu ve herkese futbol sevinci aşılayacağı aktarıldı.YARI otomatik ofsayt sistemi kupanın bir başka yeniliği olacak. Hakemlerin bu teknolojiyle, daha hızlı kararlar alacakları öngörülüyor. Futbolcuların vücutlarındakiaynı anda takip edebilen sistem, hakemlere de büyük bir katkı yapacak.