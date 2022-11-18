TFF Başkanı Büyükekşi SABAH Spor'a konuştu! "Hakem eğitimini MHK'dan alıyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını cevapladı:

Sayın Başkan, İskoçya karşısında güzel bir galibiyet aldık. Herkes bu sonuca sevindi. Her fırsatta teknik direktör Stefan Kuntz'a desteğinizi dile getiriyorsunuz. Peki yaşanan kötü süreçte de Alman hocayla hiç dertleştiniz mi, kendisi neler hissediyor?

İnsanlar kendisi hakkında yapılan eleştirilere tabi ki kulak kabartıyor… Biz ilk günden beri Kuntz'a desteğimizi veriyoruz. Özellikle Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçtan sonra bir gece daha kalmıştık, o gün 3-4 saat süren bir toplantı yaptım kendisiyle. Sonra istanbul'da bir görüşme daha yaptık. Şimdi de sık sık görüşüyoruz. Kuntz, Alman Milli Takımı'nda U21'den sorumlu kişiydi. Kuntz bana bir brifing verdi Almanya'daki sistemle ilgili. U15'ten başlayarak yapılanmayı ve sistemi anlattı. Önce Giresun'a, Trabzon'a bir gezi gerçekleştirdik. Şimdi arkasından İzmir bölgesine Altınordu seyahatimiz olacak. Almanya, Hollanda belki İngiltere, İspanya ve Portekiz'e bir gezi planlıyoruz. Her ülkenin Süper Lig'deki en iyi olan takımlarının altyapılarını ziyaret edeceğiz. Kuntz'la beraber bu görüşmeleri yapacağız.