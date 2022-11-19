Francisco Novelletto Neto: Pep Guardiola bizden 24 milyon Euro istedi

Brezilya Milli Takımı'nın 3 yıl önce dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile ilgilendiği ancak Katalan hocanın yüksek maaş beklentisi nedeniyle, imzaların atılmadığı ortaya çıktı.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Francisco Novelletto Neto konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıl önce Guardiola ile iletişime geçtik, menajeriyle konuştuk. Guardiola'nın Brezilya Milli Takımı'na teknik direktörlük yapmayı kabul edeceğini söyledi. Ancak maaşı yıllık 24 milyon euro dedi." ifadelerini kullandı.

Neto, ayrıca açıklamasında, "Bunu öğrenen bir meslektaşım kalp krizi geçiriyordu. Biz 2 milyon Euro önerdik. Ancak o bonuslar hariç 24 milyon Euro istedi. Ülkesini terk edeceği ve Brezilya'ya geleceği için bu parayı hak ettiğini düşündü" dedi.