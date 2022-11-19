Vahap Tanrıverdi: Fatih Terim ile ayrılanlar, Florya’dan bir şeyler götürdü

"FATİH TERİM'LE AYRILANLAR BİR ŞEYLER GÖTÜRDÜ"

"Yargılamada suçsuz adamın ismi var, suçluların ismi yok. Yönetimde olsaydım ortalığı yıkardım" diyen Vahap Tanrıverdi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Fatih Terim'i severim, onunla bir sorunum olmaz. Onun ayrılmasıyla birlikte başka arkadaşlar da ayrıldı. Bir ekip boşaldı oradan. Boşalan ekip arabalarla bir şeyler götürüyor. Ne götürdüklerini bilmen, yani kontrol etmen lazım. Savcılığa Florya'dan çıkarılanlarla ilgili ek delil, kamera kayıtları ve tutanaklar verdik. Oradan bir şey çıkaracaklar diye düşündük. İfadelerini aldılar. "Neden bu ürünleri aldınız?" sorusu sorulduğunda, 'Taraftarlara dağıtılacak' denmiş. O arkadaşların isimleri, bu dosyanın içinde yok. Masör bir arkadaş var, olacak iş değil! O adamın, o işle uzaktan ya da yakından alakası yok. Gerçekten suçlu olacak 3 tane adamın ismi yok. Özür dilerim, adam Zeytinburnu'nda sahte forma ürettiriyor. Bu adam Galatasaray'da çalışan. Yetmiyor, sahte formalarla, orjinal formaları değiştiriyor ve mağazalarda sahte forma sattırıyor. Bu adamın, bu iddianamede ismi yok! Yönetimde olsam, şu an ortalığı yıkardım. Galatasaray bu konuda kulağının üstüne yatmaz, buna inanmıyorum.