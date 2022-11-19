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Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:18

Vahap Tanrıverdi: Fatih Terim ile ayrılanlar, Florya'dan bir şeyler götürdü

Vahap Tanrıverdi: Fatih Terim ile ayrılanlar, Florya’dan bir şeyler götürdü

Galatasaray'ın Burak Elmas yönetiminde mağazacılıktan sorumlu yöneticisi Vahap Tanrıverdi, Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşanan hırsızlık davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Mağazacılık'ı 2023 yılında Frankfurt Borsası'nda borsaya açma hayalinin yarıda kalmasına üzüldüğünü belirten Tanrıverdi, geçen hafta savcılığın 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istediği "Florya davası" ile ilgili olarak bir Youtube kanalına çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"FATİH TERİM'LE AYRILANLAR BİR ŞEYLER GÖTÜRDÜ"
"Yargılamada suçsuz adamın ismi var, suçluların ismi yok. Yönetimde olsaydım ortalığı yıkardım" diyen Vahap Tanrıverdi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Fatih Terim'i severim, onunla bir sorunum olmaz. Onun ayrılmasıyla birlikte başka arkadaşlar da ayrıldı. Bir ekip boşaldı oradan. Boşalan ekip arabalarla bir şeyler götürüyor. Ne götürdüklerini bilmen, yani kontrol etmen lazım. Savcılığa Florya'dan çıkarılanlarla ilgili ek delil, kamera kayıtları ve tutanaklar verdik. Oradan bir şey çıkaracaklar diye düşündük. İfadelerini aldılar. "Neden bu ürünleri aldınız?" sorusu sorulduğunda, 'Taraftarlara dağıtılacak' denmiş. O arkadaşların isimleri, bu dosyanın içinde yok. Masör bir arkadaş var, olacak iş değil! O adamın, o işle uzaktan ya da yakından alakası yok. Gerçekten suçlu olacak 3 tane adamın ismi yok. Özür dilerim, adam Zeytinburnu'nda sahte forma ürettiriyor. Bu adam Galatasaray'da çalışan. Yetmiyor, sahte formalarla, orjinal formaları değiştiriyor ve mağazalarda sahte forma sattırıyor. Bu adamın, bu iddianamede ismi yok! Yönetimde olsam, şu an ortalığı yıkardım. Galatasaray bu konuda kulağının üstüne yatmaz, buna inanmıyorum.

"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM"
Sonucu sonuna kadar takip edeceğim. Bu isimler, o dosyadan nasıl çıktı, öğreneceğim. Biz, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oturduk. "Vahap Bey nasıl bu mağazacılığı geliştirdiniz?" dediler. Biz birlikte proje yapacaktık. Opetlerde formalar satacaktık, her yerde birlikte ufak mağazalar açacaktık. Bu dava sonuçlansın, beklediğim sonuç çıkmazsa, elimdeki belgeleri yayınlayacağım. İbra günü konuşacaktım, Burak Elmas izin vermedi. 'İyi ki konuşmadık, beyefendi gibi ayrıldık' dedi. Ben de o gün haklı olduğunu düşündüm. Mağazacılığın başındayken, Burak Elmas'a bile ücretsiz tişört vermedim."

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Vahap Tanrıverdi: Fatih Terim ile ayrılanlar, Florya'dan bir şeyler götürdü
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