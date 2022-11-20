Son dakika Trabzonspor haberleri: Sakatlığını atlatan Edin Visca’dan taraftarlara flaş mesaj!

Ligin 2. haftasında 12 Ağustos'ta oynanan Hatay maçında sol kol pazu kemiği kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, sahalara dönmeye hazır. Trabzonspor teknik heyetinin ve taraftarların da dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Boşnak futbolcu, kendisini eskisinden de iyi hissettiğini belirterek şunları söyledi:

"İKİNCİ YARI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

"Fizik olarak eskisinden de iyiyim diyebilirim. Daha iyi olmak için de antrenmanlarıma devam ediyorum ve çok çalışıyorum. Futbol oynamayı özledim. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım."

Bu arada menüsküs ameliyatı olan Serkan Asan ocakta, çapraz bağları yırtılan Dorukhan'ın ise nisan ayında dönmesi bekleniyor.