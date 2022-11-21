Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ABD ile Galler, B Grubu'nda karşı karşıya geliyor
Giriş Tarihi: 21.11.2022 21:52

ABD ile Galler, B Grubu'nda karşı karşıya geliyor

ABD ile Galler, B Grubu’nda karşı karşıya geliyor

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda günün son maçı ABD ile Galler arasında oynanacak. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak ABD ile Galler'in, İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor.

CANLI | ABD 0-0 GALLER

İLK 11'LER

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, McKennie, Pulisic, Ream, Weah, Sargent

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, James, Bale

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

ABD İLE GALLER, ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi.

Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti!
Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Keskin kalemi ve eşsiz yazıları hiç unutulmayacak! Cenaze programı belli oldu
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış ve Öncüpınar'a roketli saldırı! 2 şehit, 10 yaralı
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri katletti! 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler...
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD ile Galler, B Grubu'nda karşı karşıya geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA