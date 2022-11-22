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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Toruna son görev

BERKAY TURAN
Toruna son görev

Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

Nişantaşı'nda bir AVM'de 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Galatasaray Eski 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, siyasiler, iş dünyası ve spor dünyasının önde gelenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı.

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