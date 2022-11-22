Toruna son görev

Nişantaşı'nda bir AVM'de 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Galatasaray Eski 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Gençlik veSpor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı DursunÖzbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, GalatasarayKulübü Eski Başkanları FarukSüren, Adnan Polat, siyasiler, iş dünyası ve spor dünyasının önde gelenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı.