Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Beşiktaş'a!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:16

Son dakika transfer haberi: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Beşiktaş'a!

Son dakika transfer haberi: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Beşiktaş’a!

Beşiktaş, eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Sofiane Feghouli'yi az bir ücret karşılığında kadrosuna katabilir. 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili son kararı siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş verecek.

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim önerildi.

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi.

Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

Ancak deneyimli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. 70 yaşındaki hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi.



1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma transfer olursa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak.

Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı.

G.saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
Alay konusu oldular
Çok dindarsın ya...
Suriye'ye kara harekatı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Kendi başımızın çaresine bakacağız
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Beşiktaş'a!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA