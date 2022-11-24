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Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:35

Uruguay'da bir dönem kapandı! Fernando Muslera...

Uruguay’da bir dönem kapandı! Fernando Muslera...

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

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Uruguay'da bir dönem kapandı! Fernando Muslera...
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