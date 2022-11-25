Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Juventus, Galatasaray’dan Leo Dubois’yı istiyor

Juventus'ta sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken Süper Lig'den tanıdık bir isim de İtalyan devinin listesine girdi. Sky Sport Italia'dan Manuele Baiocchini'nin haberine göre, Juventus'un sağ bek adayları çoğalıyor. Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois da Torino ekibinin listesinde yer alıyor.
Juventus, Leo Dubois'nın dışında bu pozisyon için Dortmund'dan Thomas Meunier, Spezia'dan Emil Holm ve Atalanta'dan Joakim Maehle ile de ilgileniyor. 28 yaşındaki Dubois yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Lyon'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
28 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla şu ana kadar ligde 6 maçta görev yaptı. Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan oyuncu 2 de asiste imza attı.