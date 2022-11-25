Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Juventus, Galatasaray’dan Leo Dubois’yı istiyor

Juventus, Leo Dubois'nın dışında bu pozisyon için Dortmund'dan Thomas Meunier, Spezia'dan Emil Holm ve Atalanta'dan Joakim Maehle ile de ilgileniyor. 28 yaşındaki Dubois yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Lyon'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.