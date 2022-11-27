Bir yandan devre arası için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da altyapıyı güçlendirmek için hamle yapıyor.

Sarı lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı renklerine bağladı. Genç isim, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

31 Temmuz 2004 yılında dünyaya gelen Ozan, Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişti ve son olarak Reutlingen U19 takımında forma giydi.