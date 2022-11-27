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Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:55

Fenerbahçe'den altyapıya milli transfer: Ozan Suncak...

Fenerbahçe’den altyapıya milli transfer: Ozan Suncak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapıya bir transfer takviyesi yaptı. Sarı lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna kattı.

Bir yandan devre arası için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da altyapıyı güçlendirmek için hamle yapıyor.

Sarı lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı renklerine bağladı. Genç isim, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

31 Temmuz 2004 yılında dünyaya gelen Ozan, Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişti ve son olarak Reutlingen U19 takımında forma giydi.

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Fenerbahçe'den altyapıya milli transfer: Ozan Suncak...
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