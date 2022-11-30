Dünya Kupası arası verilmesinin ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş evinde İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Siyah beyazlılar Vodafone Park'ta konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup etti. Kartal'ın galibiyet golleri Cenk Tosun, Kerem Atakan, Nathan Redmond ve Dele Alli'den geldi. Şenol Güneş İspanyol stoperi İstanbulspor maçında 11'de başlatmasına rağmen gelecek planlarında bulundurmuyor.

ELCHE'DEN SÜRPRİZ TEKLİF



Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Montero'ya, La Liga ekiplerinden Elche talip oldu. Bonservis bedeli ödemeyi sevmeyen Elche'nin Beşiktaş'a ilk teklifi bedelsiz kiralama oldu. Ayrıca sezonluk maaşının yüzde 10'unu ödemeyi önerdi. La Liga ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki Arjantinli 10 numara ile Montero'yu takas etmek istedi.





Siyah-beyazlıların 10 numaraya ihtiyacı olsa da takasa sıcak bakması beklenmiyor. Javier Pastore bu sezon Elche formasıyla sadece 1 karşılaşmada görev aldı. Kariyerine Talleres Cordoba kulübünde başlayan yıldız oyuncu, Talleres Remedios, Huracan, Palermo, Paris Saint-Germain, Roma ve Elche takımlarında forma giydi.



Arjantin Milli Takım formasıyla 28 karşılaşmada görev alan Pastore, 2 gol attı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin Euro. Palermo ile yıldızı parlayan süper yıldız PSG'ye 43 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Fotomaç)