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Giriş Tarihi: 1.12.2022 22:00

Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada!

AA
Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, karşı karşıya geliyor.

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayan maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetiyor. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

İŞTE İLK 11'LER

Kosta Rika: Keylor Navas, Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Tejeda, Aguilera, Borges, Venegas, Campbell

Almanya: Neuer, Kimmich, Sule, Rudiger, Raum, Goretzka, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Muller.

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Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

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Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada!
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