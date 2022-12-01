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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Özürleri kabahatlerinden büyük: Rastgele attım!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Özürleri kabahatlerinden büyük: Rastgele attım!
Göztepe-Altay maçında işaret fişeğini atan ve Mehmet Çakır'ın ağır yaralanmasına neden olan Furkan Ersanlı ile Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın'ın ifadeleri ortaya çıktı. Ersanlı'nın, polise, "Fişeği hedef gözetmeden attım. Herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi. Aydın ise şaka gibi savunma yaptı. Olay anında alkollü olduğunu belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum. Kaleciye korner direğiyle saldırmam bilinçli bir şey değil. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


19 KİŞİ TUTUKLANDI!
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar sonrası 28 şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4'ü serbest kaldı. 5 isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada iki kulüp de taraftarın neden olduğu olaylar ile çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi. Cezalar bugün açıklanacak.

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Özürleri kabahatlerinden büyük: Rastgele attım!
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