Özürleri kabahatlerinden büyük: Rastgele attım!

Göztepe-Altay maçında işaret fişeğini atan ve Mehmet Çakır'ın ağır yaralanmasına neden olan Furkan Ersanlı ile Altay kalecisiOzan Evrim'e korner direğiylesaldıran MehmetNihat Aydın'ın ifadeleriortaya çıktı. Ersanlı'nın, polise, "Fişeği hedefgözetmeden attım.Herhangi birinihedef almadanrastgele attım" dediği öğrenildi. Aydın ise şaka gibi savunma yaptı. Olay anında alkollü olduğunu belirterek, "Bir anda kendimikaybettim. Olayı hatırlamıyorum.Kaleciye korner direğiylesaldırmam bilinçli bir şey değil. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. Üzerimeatılı suçlamayıkabul etmiyorum.Tutuksuz yargılanmaküzere serbestbırakılmak istiyorum"ifadelerinikullandı.
19 KİŞİ TUTUKLANDI!
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar sonrası 28 şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4'ü serbest kaldı. 5 isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada iki kulüp de taraftarın neden olduğu olaylar ile çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi. Cezalar bugün açıklanacak.