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Giriş Tarihi: 1.12.2022 11:39 Son Güncelleme: 1.12.2022 11:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Resmen açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey Fenerbahçe’den teklif aldı mı? Resmen açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Boey sözleşme ve 'Fenerbahçe'den teklif aldın mı? sorularına çarpıcı yanıt verdi.

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SADECE FUTBOLUMA ODAKLANIYORUM"

İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Boey,"Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı. Berkan ve Bafe ile takım içinde ve dışında çok iyi arkadaşız. Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum." dedi.

"GELECEKTE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"

Dünya Kupası'nda yer alma hedefi olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Kamerun'un Dünya Kupası'nda ileri turlara gitmesini umuyorum. Çok büyük bir organizasyon. Ben şu an Galatasaray'a konsantreyim ama gelecekte Dünya Kupası'nda yer almayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İDDİALARI

Transfer haberlerini yanıtlayan Boey, "Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktadayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli. Kendi istatistiklerim yerine takımın başarısına bakıyorum. Bu benim için çok önemli." sözlerini sarf etti.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI, EN İYİ MAÇLARIMIZDANDI"

7-0 kazanılan Başakşehir mücadelesinin en iyi maçlarından biri olduğunu söyleyen Sacha Boey, "Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Attığımız 7 gol bunun bir kanıtı. Şu anda da iyi çalışıyoruz ve benzer performansları her hafta tekrarlamayı hedefleyeceğiz. Oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili bir değişiklik yok. Bu ara, kendimizi geliştirmek için bir fırsat olacak. " ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt veren Boey, "Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi." diyerek sözlerini noktaladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Resmen açıkladı...
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