Son dakika haberleri: Göztepe-Altay derbisinde taraftarı yaralayan holigandan şaka gibi savunma!

İzmir'de geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak karşılaşmanın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın (23) ayrıntılı ifadesine SABAH ulaştı.

Adeta şaka gibi savunma yapan Furkan Ersanlı, "Ben işaret fişeğini pankartın altında buldum. İşaret fişeği olduğunu bilseydim almazdım. Ben meşale olarak yakacaktım. Karşı tarafa fırlatma gibi bir niyetim yoktu. Gösteri yapılacağını zannettim. Alkolün de etkisiyle o sırada ayağım kaydı. Bir anda işaret fişeği Göztepe taraftarlarının olduğu yere gitti. Çok pişmanım" dedi.