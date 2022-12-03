Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Göztepe-Altay derbisinde taraftarı yaralayan holigandan şaka gibi savunma!
Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:37

Son dakika haberleri: Göztepe-Altay derbisinde taraftarı yaralayan holigandan şaka gibi savunma!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika haberleri: Göztepe-Altay derbisinde taraftarı yaralayan holigandan şaka gibi savunma!

Son dakika haberleri: Göztepe-Altay maçında işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı yaralayan Furkan Ersanlı ifadesinde “İşaret fişeğini meşale sandım. Gösteri yapılacak zannettim” dedi.

İzmir'de geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak karşılaşmanın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın (23) ayrıntılı ifadesine SABAH ulaştı.

Adeta şaka gibi savunma yapan Furkan Ersanlı, "Ben işaret fişeğini pankartın altında buldum. İşaret fişeği olduğunu bilseydim almazdım. Ben meşale olarak yakacaktım. Karşı tarafa fırlatma gibi bir niyetim yoktu. Gösteri yapılacağını zannettim. Alkolün de etkisiyle o sırada ayağım kaydı. Bir anda işaret fişeği Göztepe taraftarlarının olduğu yere gitti. Çok pişmanım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"
SON DAKİKA | Şanlıurfa'ya dev yatırım! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz...
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan küresel güçlere net mesaj: Başaramayacaklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Göztepe-Altay derbisinde taraftarı yaralayan holigandan şaka gibi savunma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA