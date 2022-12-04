Son dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şöyle:
"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bu sezon ligde 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaptı. Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e geçen sezon Fenerbahçe'den transfer olmuştu.