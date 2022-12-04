Xherdan Shaqiri: Maçın favorisi Portekiz

Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Doha Üniversitesindeki antrenman tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Portekiz maçının öneminin bilincinde olduklarını belirten 31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Portekiz ile birçok kez karşılaştık. Hem kazandık hem de kaybettik. İyi bir maç olacak. Her sonuca açık bir maç. Portekiz'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Cristiano Ronaldo'nun etrafında kaliteli ve genç oyuncular var. Çok zor bir maç olacak. Portekiz'i yenebilmemiz için takım halinde çok iyi performans göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İki takımın da çeyrek final şansı olduğuna vurgu yapan Xherdan Shaqiri, "Çok dikkatli olmalıyız. Çok iyi oynamalıyız. Bu maçın favorisi onlar. Portekiz'e saha içinde problem çıkarmamız gerekiyor. İyi bir performans göstermeye çalışacağım" diye konuştu.