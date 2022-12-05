Menemen FK Kötü Gidişata Engel Olamadı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, galibiyete hasret kaldı. Sezona yeni yapılanmayla başlayan ve hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler son 5 maçta adeta yokları oynadı. Bu periyotta sadece 1 beraberlik alabilen İzmir ekibi 4 yenilgiyle hızla alt sıralara geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın mutlaka kötü gidişata son vereceklerini belirterek, camiadan destek istedi. Menemen FK, bu hafta evinde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.