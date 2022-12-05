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Giriş Tarihi: 5.12.2022 11:39

Menemen FK Kötü Gidişata Engel Olamadı!

DHA
Menemen FK Kötü Gidişata Engel Olamadı!

TFF 2.Lig'de Menemenspor Çorumspor'a 2-1 yenilerek son 5 maçında galibiyet alamadı. Geçtiğimiz sezon Süper Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi sezonun geri kalanında iyi performans sergileyerek yeniden 1. Lig'e yükselmek istiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, galibiyete hasret kaldı. Sezona yeni yapılanmayla başlayan ve hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler son 5 maçta adeta yokları oynadı. Bu periyotta sadece 1 beraberlik alabilen İzmir ekibi 4 yenilgiyle hızla alt sıralara geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın mutlaka kötü gidişata son vereceklerini belirterek, camiadan destek istedi. Menemen FK, bu hafta evinde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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Menemen FK Kötü Gidişata Engel Olamadı!
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