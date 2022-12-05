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Giriş Tarihi: 5.12.2022 11:46

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş istedi, Takuma Asano için istenen rakam belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş istedi, Takuma Asano için istenen rakam belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Takuma Asano için kulübünün talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. Oyuncunun kulübünün talebine karşı teklif sunan Kartal, transfer adına pazarlıklara başladı.

Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla yoluna devam eden ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Takuma Asano için kulübü Bochum'un istediği bonservis bedeli belli oldu. Alman kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro istedi. Karşı teklif olarak 2 milyon Euro öneren Kartal, pazarlıklara başladı.

ROTA BOCHUM'A ÇEVRİLDİ

Rachid Ghezzal'ın ayak tabanındaki sakatlık sebebiyle şubat ayında sahalara geri dönecek olması nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla sağ kanat hattına takviye yapma kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunurken Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı forması giyen Takuma Asano önerilmişti. Almanya temsilcisi Bochum'da görev yapan 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunan Kara Kartal, başarılı kanat oyuncusunun dev turnuvada yoluna devam etmesi sebebiyle rotasını deneyimli ismin kulübüne çevirdi.

KIYASIYA PAZARLIK BAŞLADI

Beşiktaş Yönetimi'nin menajerler aracılığıyla Takuma Asano için Bochum'dan bonservis talebi bilgisi istediği ve cevabın yakın süreç içinde geldiği ortaya çıktı. Alman ekibinin Japon futbolcu için 4 milyon Euro'luk talebinin bulunduğu kaydedildi. Bu rakamı çok bulan Beşiktaşlı idarecilerin, Asano için kıyasıya bir pazarlık başlattığı belirtildi.

TURNUVA SONUNDA...

Kara Kartal'ın 1,73'lük futbolcu için belirlediği tavan rakamın 2 milyon Euro olduğu belirtildi. Tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenilirken Beşiktaş, turnuva sonunda da Asano'yla masaya oturacak.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Kariyerinde daha önce; Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan gibi kulüplerin formasını giyen Takuma Asano'yla Japonya ve İngiltere Ligi ekiplerinin ilgilendiği kaydedildi. Asano'yu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kazandıran Bochum'un ise oyuncudan bonservis geliri elde etmek için satışına olumlu baktığı ve Beşiktaş'a ek olarak diğer talip kulüplerle de temas halinde olduğu ifade edildi. (Fanatik)

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş istedi, Takuma Asano için istenen rakam belli oldu
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