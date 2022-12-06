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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:34

A Milli Takım'ın, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Takım’ın, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.

A Milli Takım'ın, EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakaların yerleri duyuruldu. Milliler, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 28 Mart Salı günü gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı, Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi.

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A Milli Takım'ın, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu
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