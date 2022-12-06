Japon rüyasını Livakovic bitirdi

Asya ekibi Maeda ile öne geçerken Perisic skora denge getirdi. Maç önce uzatmaya, sonra penaltılara gitti. Hırvatistan kalecisi Livakovic, 4 atıştan 3’ünü kurtarıp kahraman oldu
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, son 16 turuna büyük sürprizlerle gelen Japonya karşısında zorlansa da penaltı atışları sonucu kazanmayı başardı. Mücadelenin 43. dakikasında sağ kanattan Ritsu Doan'ın yaptığı ortadatopu Yoshida indirdi, Daizen Maeda da düzgün bir şutla Asya ekibini öne geçirdi. İkinci devreye iki takım da değişiklik yapmadan başlarken 55'te Ivan Perisic, penaltınoktasının gerisinden sert kafa vuruşuylamuazzam bir gol attı. 1-1'lik skor sonrası iki takım da dengeli bir oyun sergilerken karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve Katar'da ilk kez uzatmalara gidildi. Bu bölümde de skor değişmeyince penaltılara geçildi. Japon futbolcular peş peşe penaltı kaçırma yarışına girdi, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic de kalesinde devleşti. Atışlarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek final biletini alırken Japonya, tarihinde ilk kez son 8'eyükselme hayallerini sahada bıraktı.
MEKÂN FARKETMEZ PERİSİC AFFETMEZ!
KATAR'DAKI ilk golünü kaydeden Ivan Perisic, büyük bir başarıya da imza attı. 33 yaşındaki sol kanat, 2014 yılından bu yana düzenlenen tüm Avrupa Şampiyonası (2016, 2020) ve Dünya Kupası (2014, 2018, 2022) organizasyonlarında Shaqiri (İsviçre) ve Ronaldo(Portekiz) ile birliktegol atmayı başaran 3.oyuncu oldu. Perisic ayrıca büyük turnuvalarda 10. golünü filelere göndererek DavorSuker'i geride bıraktı veHırvatistan tarihinin engolcü futbolcusu olarak tarihe geçti.
BİR GÖRÜŞ
ÖmerÜRÜNDÜL
Olağanüstü kötüydü! Hırvatistan'la Japonya arasındaki karşılaşma son derece çekişmeli, zaman zaman da seyir zevki yüksek oldu. Hırvatistan deneyimli bir takım, dolayısıyla topa daha fazla sahip oluyorlar. Ama Japonya da ani hızlı ataklarla etkili oluyordu ve devre sonunda da Japonya golü buldu. İkinci yarıda şöyle bir ortam vardı; Japonya skor avantajını belli bir süre tutabilirse risk alacak Hırvatistan karşısında en etkili oldukları kontratakları bulabileceklerdi. Ama 55. dakikada Perisic'inmükemmel kafa golü maçın seyirinideğiştirdi. Sonra kontrollü futbol başladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da dengeli bir oyun vardı. Karşılıklı birer tehlikeli atak gelişti. Sonuçta iş penaltılara kaldı. Ama Japonya'nınpenaltıları olağanüstü kötüydü. Dörtte üç kaçırırsan, yapacak bir şey olmaz. YalnızJaponya herkesin takdirini kazandı. İspanya ve Almanya'yı yendi, son Dünya Kupası'nın ikincisine de penaltılarla elendi.