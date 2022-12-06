Japon rüyasını Livakovic bitirdi

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, son 16 turuna büyük sürprizlerle gelen Japonya karşısında zorlansa da penaltı atışları sonucu kazanmayı başardı. Mücadelenin 43. dakikasında sağ kanattandüzgün bir şutla Asya ekibini öne geçirdi. İkinci devreye iki takım da değişiklik yapmadan başlarken1-1'lik skor sonrası iki takım da dengeli bir oyun sergilerken karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve Katar'da ilk kez uzatmalara gidildi. Bu bölümde de skor değişmeyince penaltılara geçildi. Japon futbolcular peş peşe penaltı kaçırma yarışına girdi, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic de kalesinde devleşti. Atışlarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek final biletini alırkenKATAR'DAKI ilk golünü kaydeden Ivan Perisic, büyük bir başarıya da imza attı. 33 yaşındaki sol kanat, 2014 yılından bu yana düzenlenen tüm Avrupa Şampiyonası (2016, 2020) ve Dünya Kupası (2014, 2018, 2022) organizasyonlarındaPerisic ayrıca büyük turnuvalarda 10. golünü filelere göndererekolarak tarihe geçti.Olağanüstü kötüydü!Japonya arasındaki karşılaşma son derece çekişmeli, zaman zaman da seyir zevki yüksek oldu. Hırvatistan deneyimli bir takım, dolayısıyla topa daha fazla sahip oluyorlar. Ama Japonya da ani hızlı ataklarla etkili oluyordu ve devre sonunda da Japonya golü buldu. İkinci yarıda şöyle bir ortam vardı; Japonya skor avantajını belli bir süre tutabilirse risk alacak Hırvatistan karşısında en etkili oldukları kontratakları bulabileceklerdi. Ama 55. dakikadaSonra kontrollü futbol başladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da dengeli bir oyun vardı. Karşılıklı birer tehlikeli atak gelişti. Sonuçta iş penaltılara kaldı.Dörtte üç kaçırırsan, yapacak bir şey olmaz.İspanya ve Almanya'yı yendi, son Dünya Kupası'nın ikincisine de penaltılarla elendi.