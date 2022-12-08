Özel gösterim ara vermeden sürüyor!

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Giriş Tarihi: 8.12.2022

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Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor’u 4-2 yenerek 3’te 3 yaptı. Serdar Dursun 2 kez ağları sarsarken, diğer golleri İrfan ve Lincoln kaydetti

İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Fenerbahçe, Antalya kampına da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, buradaki ilk sınavında Alanyaspor'u 4-2 yendi. Sakatlıkları nedeniyle 8 futbolcusundan yoksun sahaya çıkan Kanarya, ilk yarıyı İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci devreye de etkili başlayan Fenerbahçe, 47'de Lincoln ile farkı üçe çıkardı. 51'de Serdar Dursun bir kez daha sahne alarak skoru 4-0 yaptı. Akdeniz ekibinin sayılarını ise Efkan Bekiroğlu ve Candeias kaydetti. Sarı-lacivertliler, Antalya'daki son hazırlık maçında cumartesi günü İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşacak.

'Artistlik olsun diye vurmuyorum'
Fenerbahçe'nın milli forveti Serdar Dursun, skor 1-0'ken penaltı kaçırdı. Genelde penaltıları zıplayarak kendine has tarzıyla atan ancak bu kez standart şekilde topa vuran 31 yaşındaki oyuncu, maçın ardından, "Repertuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Her gün buna çalışıyorum. Bazı insanlar bunu dalga geçer gibi görüyor, ne yapıyor diyorlar. Artistlik olsun diye vurmuyorum" diye konuştu. Dursunaldo lakabıyla ilgili soruya ise, "Benim stilim İbrahimovic'e daha yakın. Ama dünyanın en iyisi Messi" yanıtı verdi

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