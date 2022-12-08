Özel gösterim ara vermeden sürüyor!

stanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Fenerbahçe, Antalya kampına da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, buradaki ilk sınavında Alanyaspor'u 4-2 yendi.Kanarya, ilk yarıyı İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci devreye de etkili başlayan Fenerbahçe, 47'de Lincoln ile farkı üçe çıkardı. 51'de Serdar Dursun bir kez daha sahne alarak skoru 4-0 yaptı. Akdeniz ekibinin sayılarını ise Efkan Bekiroğlu ve Candeias kaydetti.Fenerbahçe'nın milli forveti Serdar Dursun, skor 1-0'ken penaltı kaçırdı. Genelde penaltılarıancak bu kez standart şekilde topa vuran 31 yaşındaki oyuncu, maçın ardından, "Repertuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Her gün buna çalışıyorum.diye konuştu. Dursunaldo lakabıyla ilgili soruya ise, "Benim stilim İbrahimovic'e daha yakın. Ama dünyanın en iyisi Messi" yanıtı verdi