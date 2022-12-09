Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alperen Şengün'ün "double-double"ı, San Antonio'ya karşı yetmedi
Giriş Tarihi: 9.12.2022 10:48

Alperen Şengün'ün "double-double"ı, San Antonio'ya karşı yetmedi

AA
Alperen Şengün’ün double-doubleı, San Antonio’ya karşı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, 11 maçlık mağlubiyet serisini, konuk ettiği Houston Rockets'ı 118-109 yenerek sonlandırdı.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets'ı 9 sayı farkla geçen Spurs, sezonun 7. galibiyetini elde etti.

Ligde 11 maç sonra kazanan Spurs'te Keldon Johnson 32 sayı ve 7 ribaunt, Tre Jones 26 sayı ve 5 asist, Josh Richardson ile Doug McDermott 12'şer sayı, Romeo Langford 11 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. maçında 18. kez kaybeden Rockets'ta Jabari Smith 23 sayıyla takımın en skoreri olurken, ilk 5'te başlayarak 28 dakika 30 saniye süren alan Alperen Şengün ise 16 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Lillard'dan 40 sayı

Batı Konferansı ekiplerinin baştan sona çekişmeli mücadelesinde, Denver Nuggets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 121-120 mağlup etti.

Sezonun 15. galibiyetine uzanan Nuggets'ta Nikola Jokic 33 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist, Jamal Murray 21 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Aaron Gordon 20 sayı ve 5 ribaunt, Bones Hyland 13 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 12. mağlubiyetini alan Blazers'ta Damian Lillard 40 sayı, 12 asist ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 9 ribaunt, Jerami Grant 18 sayı, Josh Hart 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Heat, evinde kazandı

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 115-110'luk skorla geçti ve 26. maçında 12. kez kazandı.

Heat'te Bam Adebayo 31 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, Jimmy Butler 26 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Tyler Herro 19 sayı ve 9 ribaunt, Caleb Martin 17 sayı ve 8 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 13. kez mağlup olan Clippers'ta Paul George 29 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Reggie Jackson 20 sayı üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Elmalı davası nedir, karar ne oldu? Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası son durum ne?
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Alperen Şengün'ün "double-double"ı, San Antonio'ya karşı yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA