Ayrılık kupası

Kupaya havlu atan takımlarda 6 teknik direktör koltuğuna veda ederken Tite ve Van Gaal giden son isimler oldu
Bol sürprizli Dünya Kupası'nda elenen ülkelerin birçoğundateknik adamlar koltuğundanoldu... Turnuvaya gruplarda havlu atan Meksika'nın çalıştırıcısı GerardoMartino istifasını sunan ilk isim olarak kayıtlara geçti. Büyük beklentiler içerisinde Katar'a gelen ancak grup aşamasında takılan Belçika'da hayal kırıklığıyaratan Roberto Martinez görevini bıraktı. Son 16 turunda Brezilya tarafından bozguna uğrayan Güney Kore'de de Paulo Bento son maçınaçıktı. Organizasyonun en büyük sürprizlerinden birine imza atan Fas Milli Takımı, İspanya'yı devirmesiyle 3 senedir çalışan teknik direktör Luis Enrique'yikoltuğundan etti.
6 YILLIK GÖREV BİTTİ
Turnuvanın favorilerinden Brezilya'da şok Hırvatistan yenilgisi 6 yıldır görev yapan Tite'nin istifasını getirdi. Arjantin'e penaltılarla boyun eğen Hollanda Milli Takımı'ndaAğustos 2021'den bu yana çalışanLouis van Gaal ve ekibi görevinden ayrıldı.