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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Yabancı işi rafa kalktı!

Yabancı işi rafa kalktı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çalışmalardan yeterli somut bir cevap alamadıkları için yabancı hakem düşüncesinin gerçekleşmeyeceğini söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde konuştu. Süper Lig'de 15. haftanın hakem atamalarını 21 Aralık'ta tüm kulüp başkanlarının önünde algoritma ile yapacaklarını bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükekşi şunları söyledi:
VAR'a yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Ancak bu konuda maalesef olumlu, yeterli somut bir cevap alamadık. Bu yüzden başka aksiyonlar planladık. Bunlardan biri, aramıza yeni VAR hakemlerinin katılması.

KALKAVAN DA VAR'A KAYIYOR

Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen, yurt dışında daha çok VAR hakemliği görevi alıyor. Onları da VAR kadrosuna almayı planlıyoruz. Ancak bu iki hakemimiz sahadan da çekilmeyecek.
TFF 1. Lig'de VAR ile saha hakemi arasındaki ayrımı kaldırıp VAR hakemi sayısını artıracağız.
Süper Lig'de VAR hakemleri haftada 1'den fazla maçta görev almayacak. Bu sayede onlara psikolojik olarak daha rahat bir ortam sağlamış olacağız.

BİR SORU BİR CEVAP
LEVENT TÜZEMEN
Çakır VAR'a destek vermeli
SORU: Hakemler konusunda TFF'nin attığı adımları nasıl buluyorsunuz? TFF'nin doğru hamleler yaptığını düşünüyorum. VAR'da fazla görev yapan hakem, maalesef zihinsel olarak yıpranıyor ve bir maçta hata yaptığında ağır eleştiriliyordu. Tek maç yönetme uygulaması, hakemlerin daha dikkatli hareket etmelerini sağlayacaktır. Yabancı VAR hakemi getirmenin şöyle bir sıkıntısı olabilirdi; sahada görev yapan birçok hakem yeterli düzeyde yabancı dile sahip değil. Dolayısıyla VAR'da görev yapacak hakem ile yabancı dil sorunu olan hakem arasında bir uyumsuzluk oluşurdu. Ancak VAR'ın işleyiş tarzı konusunda destek verecek Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran gibi hakemliği yeni bırakmış kişiler göreve çağrılabilir. TFF 1. Lig'de VAR'da görev yapacak hakemler bence yine FIFA kokartı takmış, deneyimli eski hakemler tarafından yönetilebilirler. Neden mi? Eğer MHK'yi yıllar evvel hakemliği bırakmış insanlar yönetiyorsa, hakemliği yeni bırakmış, tecrübeli ve taze bilgileri olan, Avrupa'da önemli maçlara çıkmış başta Cüneyt Çakır ve ekibi olmak üzere bu tür insanlar TFF 1. Lig VAR hakemlerine eğitim verebilir diye düşünüyorum. İlk etapta Avrupa'da VAR'da görev yapan Bitigen ile Kalkavan'ın VAR'da görev yapmalarını sağlamak da olumlu bir adım. TFF'nin en önemli aldığı karar, hem sahada görev yapan hem de VAR'da çalışan hakemlerin sürekli eğitimden geçmesine karar verilmesidir.

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Yabancı işi rafa kalktı!
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