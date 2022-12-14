Yabancı işi rafa kalktı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde konuştu.VAR'a yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Ancak bu konuda maalesef olumlu, yeterli somut bir cevap alamadık.Bunlardan biri, aramıza yeni VAR hakemlerinin katılması.yurtdışında daha çok VAR hakemliğigörevi alıyor.Ancakbu iki hakemimiz sahadanda çekilmeyecek.TFF 1. Lig'de VAR ilesaha hakemi arasındaki ayrımıkaldırıp VAR hakemi sayısınıartıracağız.Süper Lig'de VAR hakemlerihaftada 1'den fazlamaçta görev almayacak.BİR SORU BİR CEVAPÇakır VAR'a destek vermeliTFF'nin doğru hamleler yaptığınıdüşünüyorum. VAR'dafazla görev yapan hakem, maalesefzihinsel olarak yıpranıyorve bir maçta hata yaptığında ağıreleştiriliyordu.Yabancı VARhakemi getirmenin şöyle bir sıkıntısıolabilirdi; sahada görev yapan birçokhakem yeterli düzeyde yabancıdile sahip değil. Dolayısıyla VAR'dagörev yapacak hakem ile yabancıdil sorunu olan hakem arasındabir uyumsuzluk oluşurdu.TFF 1. Lig'de VAR'da görevyapacak hakemler bence yine FIFAkokartı takmış, deneyimli eski hakemlertarafından yönetilebilirler.Eğer MHK'yi yıllar evvel hakemliğibırakmış insanlar yönetiyorsa,hakemliği yeni bırakmış, tecrübeli vetaze bilgileri olan, Avrupa'da önemlimaçlara çıkmış başta Cüneyt Çakırve ekibi olmak üzere bu tür insanlarTFF 1. Lig VAR hakemlerine eğitimverebilir diye düşünüyorum. İlketapta Avrupa'da VAR'da görev yapanBitigen ile Kalkavan'ın VAR'da görevyapmalarını sağlamak da olumlu biradım., hem sahada görev yapan hemde VAR'da çalışan hakemlerin süreklieğitimden geçmesine karar verilmesidir.