Yabancı işi rafa kalktı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çalışmalardan yeterli somut bir cevap alamadıkları için yabancı hakem düşüncesinin gerçekleşmeyeceğini söyledi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde konuştu. Süper Lig'de 15. haftanınhakem atamalarını 21Aralık'ta tüm kulüp başkanlarınınönünde algoritmaile yapacaklarını bir kezdaha vurgulayan BaşkanBüyükekşi şunları söyledi:
VAR'a yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Ancak bu konuda maalesef olumlu, yeterli somut bir cevap alamadık. Bu yüzden başkaaksiyonlar planladık. Bunlardan biri, aramıza yeni VAR hakemlerinin katılması.
KALKAVAN DA VAR'A KAYIYOR
Mete Kalkavan veAbdulkadir Bitigen, yurtdışında daha çok VAR hakemliğigörevi alıyor. Onlarıda VAR kadrosuna almayıplanlıyoruz. Ancakbu iki hakemimiz sahadanda çekilmeyecek.
TFF 1. Lig'de VAR ilesaha hakemi arasındaki ayrımıkaldırıp VAR hakemi sayısınıartıracağız.
Süper Lig'de VAR hakemlerihaftada 1'den fazlamaçta görev almayacak. Busayede onlara psikolojik olarakdaha rahat bir ortam sağlamışolacağız.
BİR SORU BİR CEVAP LEVENT TÜZEMEN
Çakır VAR'a destek vermeli SORU: Hakemler konusundaTFF'nin attığı adımlarınasıl buluyorsunuz?TFF'nin doğru hamleler yaptığınıdüşünüyorum. VAR'dafazla görev yapan hakem, maalesefzihinsel olarak yıpranıyorve bir maçta hata yaptığında ağıreleştiriliyordu. Tek maç yönetmeuygulaması, hakemlerindaha dikkatli hareket etmelerinisağlayacaktır. Yabancı VARhakemi getirmenin şöyle bir sıkıntısıolabilirdi; sahada görev yapan birçokhakem yeterli düzeyde yabancıdile sahip değil. Dolayısıyla VAR'dagörev yapacak hakem ile yabancıdil sorunu olan hakem arasındabir uyumsuzluk oluşurdu. AncakVAR'ın işleyiş tarzı konusundadestek verecek Fırat Aydınus,Cüneyt Çakır, Tarık Ongun,Bahattin Duran gibi hakemliğiyeni bırakmış kişiler göreve çağrılabilir.TFF 1. Lig'de VAR'da görevyapacak hakemler bence yine FIFAkokartı takmış, deneyimli eski hakemlertarafından yönetilebilirler. Nedenmi? Eğer MHK'yi yıllar evvel hakemliğibırakmış insanlar yönetiyorsa,hakemliği yeni bırakmış, tecrübeli vetaze bilgileri olan, Avrupa'da önemlimaçlara çıkmış başta Cüneyt Çakırve ekibi olmak üzere bu tür insanlarTFF 1. Lig VAR hakemlerine eğitimverebilir diye düşünüyorum. İlketapta Avrupa'da VAR'da görev yapanBitigen ile Kalkavan'ın VAR'da görevyapmalarını sağlamak da olumlu biradım. TFF'nin en önemli aldığıkarar, hem sahada görev yapan hemde VAR'da çalışan hakemlerin süreklieğitimden geçmesine karar verilmesidir.