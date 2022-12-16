Antrenmana çağırıyorum gelmiyorlar

'Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri' panelinde Türkiye'ye ilkleri yaşatan sporcular vardı. Olimpiyat şampiyonu milli okçuMete Gazoz, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonumilli boksör Busenaz Sürmeneli ile olimpiyatikincisi milli kareteci Eray Şamdan, A Spor Spikeri Ceyda Dönmez'in sorularını cevapladı. "Mete ve Eray'ı antrenmanlara davet ediyorumama gelmiyorlar" derken şunları anlattı: "En kısa zamanda ringlere dönüp Türkiye'ye heyecanlar yaşatacağım. Ben ilk yumruğumu kadın boks yapar mı ön yargılarına attım. Önemli olan hedeflerine bağlı kalarakpes etmeden yaşamak" dedi. Mete, "Madalyayı almak en kolayı. Bizimiçin çalışanların işi daha zor. Bir çocuğunbeni izleyip spora başladığını söylemesibenim için en büyük başarı. Bütün branşlarayatırım had safhada. Tokyo'da kıl payı kaçanmadalyaların Paris'te ekleneceğini ve rekorkırılacağını düşünüyorum" diye konuştu. Eray Şamdan ise, "Yatırımların ve medyanın amatör sporlara desteğinin artması gerekiyor. Futbol kadar bizim de değerimiz olmalı. Destekleri bekliyoruz" ifadesini kullandı.