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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Antrenmana çağırıyorum gelmiyorlar

Samet YÜKSEL
Antrenmana çağırıyorum gelmiyorlar

Boksör Busenaz Sürmeneli; Mete Gazoz ve Eray Şamdan’a böyle meydan okudu

'Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri' panelinde Türkiye'ye ilkleri yaşatan sporcular vardı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat ikincisi milli kareteci Eray Şamdan, A Spor Spikeri Ceyda Dönmez'in sorularını cevapladı. "Mete ve Eray'ı antrenmanlara davet ediyorum ama gelmiyorlar" derken şunları anlattı: "En kısa zamanda ringlere dönüp Türkiye'ye heyecanlar yaşatacağım. Ben ilk yumruğumu kadın boks yapar mı ön yargılarına attım. Önemli olan hedeflerine bağlı kalarak pes etmeden yaşamak" dedi. Mete, "Madalyayı almak en kolayı. Bizim için çalışanların işi daha zor. Bir çocuğun beni izleyip spora başladığını söylemesi benim için en büyük başarı. Bütün branşlara yatırım had safhada. Tokyo'da kıl payı kaçan madalyaların Paris'te ekleneceğini ve rekor kırılacağını düşünüyorum" diye konuştu. Eray Şamdan ise, "Yatırımların ve medyanın amatör sporlara desteğinin artması gerekiyor. Futbol kadar bizim de değerimiz olmalı. Destekleri bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Antrenmana çağırıyorum gelmiyorlar
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