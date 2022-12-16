Antrenmana çağırıyorum gelmiyorlar

Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri' panelinde Türkiye'ye ilkleri yaşatan sporcular vardıA Spor Spikerisorularını cevapladı."En kısa zamanda ringlere dönüp Türkiye'ye heyecanlar yaşatacağım. Ben ilk yumruğumu kadın boks yapar mı ön yargılarına attım.dedi. Mete, "diye konuştu. Eray Şamdan ise, "Yatırımların ve medyanın amatör sporlara desteğinin artması gerekiyor. Futbol kadar bizim de değerimiz olmalı. Destekleri bekliyoruz" ifadesini kullandı.