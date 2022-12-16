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Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:07 Son Güncelleme: 16.12.2022 16:08

Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

AA
Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı’nı bıraktı

İspanyol futbolcu Sergio Busquets, bundan sonra İspanya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda son 16'larda Fas'a elenen İspanya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Busquets, milli formayı artık giymeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Yaklaşık 15 yıl ve 143 maç sonra milli takıma veda etme zamanın geldi." diyen 34 yaşında orta saha oyuncusu, milli forma altında birlikte çalıştığı tüm teknik direktörlere, takım arkadaşlarına, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) yöneticilerine ve buradaki kariyeri boyunca kendisine eşlik eden tüm çalışanlara, taraftarlara, gazetecilere ve özellikle ailesine teşekkür etti.

Milli takım formasını her zaman büyük gururla taşıdığını, her şeyini sahada vermeye çalıştığını kaydeden Busquets, "Ülkemi temsil etmek ve zirveye taşımak, Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak, kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, başarı az ya da çok olsa da her zaman her şeyimi vermek, terimin son damlasına kadar katkıda bulunmak, tarihi, unutulmaz ve benzersiz tecrübelerle aynı hedef için mücadele etmek benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

RFEF Başkanı Luis Rubiales de sosyal medya hesabından "Sergio Busquets, İspanyol futbolunda ikon olmuş bir figür, örnek bir sporcu, kusursuz bir profesyonel ve tartışılmaz bir liderdir." açıklamasını yaptı.

Barcelona formasını giyen Busquets'in Katalan kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı
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