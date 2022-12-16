Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'dan 3 yıldız için flaş karar! Gomis, Mata, Mertens...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'dan 3 yıldız için flaş karar! Gomis, Mata, Mertens...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’dan 3 yıldız için flaş karar! Gomis, Mata, Mertens...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da; Gomis (37), Mertens (35) ve Mata’nın (34) aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper ile Yusuf Demir’i hazırlıyor.

35 yaş ortalamalı Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerden 19 yaşındaki Yusuf Demir ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz'ı as takıma hazırlıyor.

Yusuf'u 10 numara pozisyonunda, Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak. Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev yapması bekleniyor.

Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak. Buruk, hazırlık maçlarında bu planına göre hamleler yapıp ilk adımları da attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
SON DAKİKA | Milyonların gözü burada! Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu
HDP’nin TBMM’deki vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'dan 3 yıldız için flaş karar! Gomis, Mata, Mertens...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA