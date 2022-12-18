Oradan bakınca Süper Lig zengin görünüyor

"Verilen paralar nedeniyle herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Çünkü Almanya, İspanya ya da İngiltere'de bu paraları kazanamaz" "Balkan toprakları futbolcu açısından çok zengin. Eljif Elmas gibi çok topçu var. Ama ülke olarak zenginliğin farkında değiller" "Türkiye'nin lokomotif 4 kulübünün toplam borcu 20 milyar TL'nin üzerinde. Ekonomini artıya geçirirsen yabancı sayısı serbest kalır"
Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon formaları giyen, Türkiye'yi Las Palmas, Lenkeran ve Nürnberg'te temsil eden, A Milli formayla bir maçta 4 gol atan Oktay Derelioğlu şimdilerde Makedonya 2. Lig ekibi FKGostivar'da teknik direktörlükyapıyor... İlk yarıyı 2017'de F.Bahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'ın (36) önünde yenilgisiz lider kapatan 47 yaşındaki hocayla tatil için geldiği İstanbul'da buluştuk. Hem Makedonya macerasını hem de Türk futbolunu konuştuk. Makedonya serüveni nasıl başladı?
Yurt dışında yaşayan Türk bir kardeşimiz var Enes Usta. Türkiye'den bir takım almak istiyordu. Birden Gostivar şansı çıktı. Makedonya'nınMüslüman bir ülke olması,Gostivar'da Türklerin fazla oluşuile ibre buraya döndü. 'Gelir misin' dedi. 2021-22 sezonu için konuşuyorum. 5. haftada aldığımızda takımın 1 puanı vardı. Dezavantajdı. Langur lungur başladık. Şampiyonluktan değerli bir iş yaparak 4. sırada bitirdik. Bu sene itibariyle de ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık. Anlıyoruz ki istikrar önemli...
Tabii ki ama gelinen nokta yeterli mi değil. Futbol her an değişkenlik gösteren bir oyun. Çabuk havayagirince kaybetmeye yaklaşırsın. Yaptık bitti yok, daha ikinci devre var. 15 zorlu maç bizi bekliyor.
ELJİF ELMAS GİBİ ÇOK TOPÇU VAR
Makedon futbolu, Türkiye'deEljif Elmas ve İtalya'yıDünya Kupası'ndan saf dışıbırakmalarıyla görünür olmayabaşladı. Nasıl bir ortam var?
Eljif Elmas gibi çok topçu var. Topraklarçok zengin ama sistem zafiyetivar. Bunun ana faktörü de tesisleşmeproblemi. Zaten Milli Takım'abakınca ağırlıklı İsviçre, İngiltere,İtalya'da oynayan oyuncularolduğunu görüyorsunuz. Ülkeolarak kendileri bu zenginliğin farkındadeğil. Bizde profesyonel takımlarınyüzde 70-80'i şirket değil.Onların tamamı şirket. Türk kulüplerine tavsiye ettiğinizisimler var mı?
Kimse arayıp sormuyor ki tavsiyeedeyim. Oradan bakınca Süper Lig veTürkiye nasıl görünüyor?
Verilen paralar nedeniyle çokzengin görünüyor. Bu işi niye yapıyorfutbolcu; para için. HerkesTürkiye'ye gelmek istiyor. Almanya,İspanya, İngiltere'de buparaları kazanamazlar.
BÜYÜKLER ÜRETMİYOR
"Ligi F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi geliyor. Bu takımlar için şampiyonluk başarı değil ki, asıl başarı üretime geçmek"
Süper Lig'deki yarışı takip edebiliyormusunuz, nasıl buluyorsunuz?
F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi görünüyor.Şenol Güneş hamlesiyle Beşiktaş nasılaraya girerim düşüncesinde. Yıllar sonraTrabzonspor şampiyon oldu. Bu takımlariçin şampiyonluk başarı değil ki, asılbaşarı üretime geçmek. Herkes 'Jesus,Jesus' diyor ama bu bütçe ve kadroyuŞampiyonlar Ligi'ne taşıyamadıysa, bana görebaşarısız. Kimse kusura bakmasın. 40 tanetransfer yaptınız. 4 tane oyuncunun isminiAvrupa listesine veremediniz. Kimsebunu sorgulamıyor. ŞampiyonlarLigi'ne girememişsin, lig, lig, lig…O zaman bravo. Futbolda hızlıüretim yok. Çalışacaksın, bekleyeceksin.Jesus çok tecrübelikurt bir isim. Aynıortamı, aynı rakamlarıİsmail Kartal'a sağladılarmı? Jesus'unaldığı rakamın karşılığıbu olmamalı. Benbu rakamlara karşıyım.
BU KADAR OYUNCU ALDIRMAM!
Jesus'un yerinde olsam bu kadar oyuncu aldırmam. Üst üste 8 maç farklı kadrolarla çıktı. Kadro 22+4, belki sekmelerle 28 olur. Oyuncu sürekli oynamak ister.Eğer problem yaşamıyorlarsa paralarınızamanında alıyorlardır ya da içeridesusturuluyorlardır. Kavga ortamına girmiyorlardır. Böyle bir değişken kadro benim teknik direktörlük anlayışıma ters. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde mali sıkıntı kaçınılmaz olur. Arkanızda Ali Koç var ama6.5 milyar borç ne olacak?
BORÇSUZ OLAN İSTEDİĞİ KADAR YABANCI ALSIN
Sürekli olarak yabancı konusunutartışıyoruz. Makedonya'da da bukonuşuluyor mu? Sizce ne olmalı?
Adamlar güzel sistem yapmış. Alt ligleryabancıya kapalı. İki tane U21'i ilk45 dakika oynatmak zorundayım. 90dakika kulübede bir U21 barındırmakgerek. Birinci Lig'de 5 tane hakkın var.5'in üstü 8'e kadar alabilirsin ama federasyonapara yatırıyorsun. Makedonyaserbest yabancıya uygun değil.
Türkiye sınırsız yabancıya uygun mu?
Türkiye de değil. Yabancı nezaman serbest kalır biliyor musunuz?Kulüpler ekonomik olarak artıyageçince. Türkiye'nin lokomotif 4 kulübününtoplam borcu 20 milyarın üzerinde.Sen üret kazan, o zaman istediğinkadar yabancı al.
3 yerli mecburiyeti, o çocukları sahaiçinde nasıl etkiler?
Olumlu etkilemez. Geçen biri diyorki 'Elime kağıt kalem alıyorumkimi oynatayım diye."Arkadaşlar bunlar boş işler. Scoutlarateknik direktöre yakın maaş vermekgerek. Bir oyuncu yakalasa 100-200 milyonkazanabilirsin.
ARDA'NIN YAŞI DEĞİL VERİMİ ÖNEMLİDİR!
Arda Güler için düşünceniz ne?Düzenli oynamalı mı yoksa korunmalımı?
Arda Güler 17 yaşında. Ben de16 yaşında oynamaya başladım.Emre Belözoğlu da 16 yaşındaydı.Futbolda yaşa inanmıyorum.İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır.Arda için sen erken diyebilirsinama benim için değil.Futbolcunun zamanıdeğil verimi vardır.16 yaşındaki de36 yaşındakide bir.
RANGERS, BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK TAKIM MI!
Yurt dışında daoynamış biri olarakgençlere tavsiyenizne? Yurt dışına nezaman gitmeliler? SIRF yurt dışına gitmekiçin gidilmez. Bu yurt dışıhayalleri neden başlıyor biliyormusunuz, bulunduğunuzlig sizi oraya itiyor. Enson Rıdvan Yılmaz kaçarcasınagitti, Emirhan aynı şekilde.Mutsuzluğun ana kaynağı ne?Beşiktaş gibi bir kulüpten GlasgowRangers'a gidiyorsun. Glasgow, Beşiktaş'tanbüyük değil. Avrupa'daki görüntümüz samanalevi. Niye bunları konuşmuyoruz. Oradasahne almazsanız, oyuncu da gider oralarda sahnealmak ister. Ama bu Glasgow ve Torino ile olmaz.
FAROE'Yİ YENEMİYORSAN O GÜN İSTİFA EDECEKTİN
Milli takımları kendi vatandaşları mı çalıştırmalı?Eski takım arkadaşınız Kuntz başarılı mı? İYİ hoca kötü hoca vardır. Hangi ülkeden olduğuönemli değil. Ama Stefan Kuntz başarısız.Lüksemburg'u yenemiyor, Faroe Adaları'na yeniliyorsano gün istifa edecektin. Biz niye DünyaKupası'nda yokuz onu tartışmamız gerek.Katar'daki turnuvaya gitsek başarılı olurduk. Bizimçocuğumuzda o güç var. Oyuncu nereli olursa olsunönemli olan iyi yönlendirmek ve iyi antre etmek. Çokkaliteli isim, çok para verilen isim başarılı olmuyor.
FUTBOLCUYKEN HOCA OLMAK SAYGISIZLIK! DİPLOMAN YOK
Son dönemde sahadan çıkar çıkmaz sahakenarına gelen isimler oldu (Emre Belözoğlu,Nuri Şahin). Sonuçlara bakınca başarısız dadeğiller. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Onlar için de iyideğil. Teknik direktörlüğün futbolculukla yakından uzaktanalakası yok. Biri ay, biri yıldız, hatta güneş. Futbolculukdaha kolay. Pro-lisansın yok ama saha kenarında hocalıkyapıyorsun. O diplomaya da saygın yok.
RONALDO OYNASA BİR DERT OYNAMASA BİR DERT!
Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi çok konuşuldu.Cristiano Ronaldo'nun son maçlarda ilk11'de oynatılmamasını nasıl değerlendirirsiniz?
Onaldo fazlasıyla değerli bir isim. Ama oynatılmadığımaçta İsviçre'yi (6-1) gole boğdular. Onun yerine oynayanRamos 3 tane gol attı. Oynatsan bir dert oynatmasanbir dert. Portekiz hocası Fernandes elinden geleni yaptı.Futbolda kazandığınız sürece hep haklısındır. Futbolda gelişmeyenülkeler hep saha sonuçlarına göre hareket ettiği içinPortekiz'de sorun olmaz. Ronaldo dediğin adam futboloynamasa da yılda 100 milyonun üzerinde kazanıyor.Onlara tu-kaka diyemeyiz ama sonları geliyor, bu da normal.
KISA KISA
Hedefleriniz nedir?
Çok yüksek… İnşallah Makedonya'danİspanya'ya, oradan Almanya'ya, İngiltere'yegiderim, hep Avrupa'da çalışırım. Oktay Derelioğlu'nun üzerinde etkisiolan teknik adamlar kimlerdir?
Serpil Hamdi Tüzün. Hala onun metodlarını uyguluyorum.Şu an alzheimer. Onun dışında çok destekgördüğüm, önümüzü açan hoca olmadı. Hayalleriniz neydi, hayat size ne verdi?
Hayattan öğrendiğim en önemli şey, geriye dönüpbaktığında pişman olmayacağın şekilde yaşamak.Pişmanlıklar da güzeldir. Onlardanders çıkardım ve hayata hep tutundum.Allah'ıma çok şükür ki bana bu aklı, zekayı ve vicdanıverdi. Herkesin yolunun açık olmasını isterim.Düşmanımın bile kötü olmasını istemem.