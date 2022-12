Oradan bakınca Süper Lig zengin görünüyor

Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon formaları giyen, Türkiye'yi Las Palmas, Lenkeran ve Nürnberg'te temsil eden, A Milli formayla bir maçta 4 gol atan Oktay Derelioğlu şimdilerdeİlk yarıyı 2017'de F.Bahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'ın (36) önünde yenilgisiz lider kapatan 47 yaşındaki hocayla tatil için geldiği İstanbul'da buluştuk. Hem Makedonya macerasını hem de Türk futbolunu konuştuk.Yurt dışında yaşayan Türk bir kardeşimiz var Enes Usta. Türkiye'den bir takım almak istiyordu. Birden Gostivar şansı çıktı.'Gelir misin' dedi. 2021-22 sezonu için konuşuyorum. 5. haftada aldığımızda takımın 1 puanı vardı. Dezavantajdı. Langur lungur başladık. Şampiyonluktan değerli bir iş yaparak 4. sırada bitirdik. Bu sene itibariyle de ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık.Tabii ki ama gelinen nokta yeterli mi değil. Futbol her an değişkenlik gösteren bir oyun.Yaptık bitti yok, daha ikinci devre var. 15 zorlu maç bizi bekliyor.Eljif Elmas gibi çok topçu var.Bunun ana faktörü de tesisleşmeproblemi. Zaten Milli Takım'abakınca ağırlıklıoynayan oyuncularolduğunu görüyorsunuz. Ülkeolarak kendileri bu zenginliğin farkındadeğil.Kimse arayıp sormuyor ki tavsiyeedeyim.Verilen paralar nedeniyle çokzengin görünüyor.Almanya,İspanya, İngiltere'de buparaları kazanamazlar."Ligi F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi geliyor. Bu takımlar için şampiyonluk başarı değil ki, asıl başarı üretime geçmek"ve G.Saray götürecek gibi görünüyor.Şenol Güneş hamlesiyle Beşiktaş nasılaraya girerim düşüncesinde. Yıllar sonraTrabzonspor şampiyon oldu.Herkes 'Jesus,Jesus' diyor ama bu bütçe ve kadroyuŞampiyonlar Ligi'ne taşıyamadıysa, bana görebaşarısız. Kimse kusura bakmasın. 40 tanetransfer yaptınız. 4 tane oyuncunun isminiAvrupa listesine veremediniz. Kimsebunu sorgulamıyor. ŞampiyonlarLigi'ne girememişsin, lig, lig, lig…O zaman bravo. Futbolda hızlıüretim yok. Çalışacaksın, bekleyeceksin.Jesus'unaldığı rakamın karşılığıbu olmamalı. Benbu rakamlara karşıyım.yerinde olsam bu kadar oyuncu aldırmam. Üst üste 8 maç farklı kadrolarla çıktı. Kadro 22+4, belki sekmelerle 28 olur.Kavga ortamına girmiyorlardır. Böyle bir değişken kadro benim teknik direktörlük anlayışıma ters. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde mali sıkıntı kaçınılmaz olur.güzel sistem yapmış. Alt ligleryabancıya kapalı.90dakika kulübede bir U21 barındırmakgerek.5'in üstü 8'e kadar alabilirsin ama federasyonapara yatırıyorsun. Makedonyaserbest yabancıya uygun değil.de değil. Yabancı nezaman serbest kalır biliyor musunuz?Türkiye'nin lokomotif 4 kulübününtoplam borcu 20 milyarın üzerinde.Sen üret kazan, o zaman istediğinkadar yabancı al.etkilemez. Geçen biri diyorki 'Elime kağıt kalem alıyorumkimi oynatayım diye."Arkadaşlar bunlar boş işler. Scoutlarateknik direktöre yakın maaş vermekgerek. Bir oyuncu yakalasa 100-200 milyonkazanabilirsin.Güler 17 yaşında. Ben de16 yaşında oynamaya başladım.Emre Belözoğlu da 16 yaşındaydı.Futbolda yaşa inanmıyorum.İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır.Arda için sen erken diyebilirsinama benim için değil.16 yaşındaki de36 yaşındakide bir.yurt dışına gitmekiçin gidilmez. Bu yurt dışıhayalleri neden başlıyor biliyormusunuz, bulunduğunuzlig sizi oraya itiyor.Mutsuzluğun ana kaynağı ne?Beşiktaş gibi bir kulüpten GlasgowRangers'a gidiyorsun. Glasgow, Beşiktaş'tanbüyük değil. Avrupa'daki görüntümüz samanalevi.hoca kötü hoca vardır. Hangi ülkeden olduğuönemli değil. Ama Stefan Kuntz başarısız.Katar'daki turnuvaya gitsek başarılı olurduk. Bizimçocuğumuzda o güç var. Oyuncu nereli olursa olsunönemli olan iyi yönlendirmek ve iyi antre etmek. Çokkaliteli isim, çok para verilen isim başarılı olmuyor.olarak değerlendiriyorum. Onlar için de iyideğil. Teknik direktörlüğün futbolculukla yakından uzaktanalakası yok.Futbolculukdaha kolay.fazlasıyla değerli bir isim. Ama oynatılmadığımaçta İsviçre'yi (6-1) gole boğdular. Onun yerine oynayanRamos 3 tane gol attı.Portekiz hocası Fernandes elinden geleni yaptı.Futbolda kazandığınız sürece hep haklısındır. Futbolda gelişmeyenülkeler hep saha sonuçlarına göre hareket ettiği içinPortekiz'de sorun olmaz.Onlara tu-kaka diyemeyiz ama sonları geliyor, bu da normal.Çok yüksek…hep Avrupa'da çalışırım.Serpil Hamdi Tüzün. Hala onun metodlarını uyguluyorum.Şu an alzheimer.Hayattan öğrendiğim en önemli şey, geriye dönüpbaktığında pişman olmayacağın şekilde yaşamak.Allah'ıma çok şükür ki bana bu aklı, zekayı ve vicdanıverdi. Herkesin yolunun açık olmasını isterim.Düşmanımın bile kötü olmasını istemem.