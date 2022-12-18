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Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:19

Son dakika Beşiktaş haberleri: Çanlar Rosier için çalıyor! Devre arasına kadar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Çanlar Rosier için çalıyor! Devre arasına kadar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta teknik heyetin gözüne giremeyen Fransız sağ bek Valentin Rosier, eğer devre arasına kadar toparlanmazsa ara transferde yollar ayrılabilir.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine kadar oynanacak olan 6 maçlık periyot büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmalarda oyuncular kaderini çizecek. Kimi yolcu listesine konulacak, kimi takımda kalmayı garantileyecek. Kritik noktada ise iki isim bulunuyor; Arthur Masuaku ve Valentin Rosier...

Sol beke takviye planları olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun kamp performansından da memnun kalmadı. Masuaku'nun ardından ise tehlikede olan isim Valentin Rosier. Fransız sağ bek iki sezon önce harikalar yaratmış ve 4.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınmıştı. Ancak sezonun ilk haftalarından sonra çok ciddi düşüş içerisine giren 26 yaşındaki oyuncu mental olarak da performans olarak da beklentilerin uzağında. Deneyimli sağ bek kamp sürecinde de vasatı aşamadı ve formasını Tayfur Bingöl'e kaptırdı. Rosier performansını yükseltmez ve çıkışa geçmezse, ara transfer döneminde kulübe gelebilecek olası teklifler değerlendirmeye alınacak.

JOSEF: LİGE HAZIRIM

Antalya kampında dizindeki sakatlığının olumsuz etkilerinden kurtulan Josef de Souza geri dönüyor. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için bir haftalık süreye ihtiyacı olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Sakatlığımı atlattım, gücümü ve kondisyonumu geri kazanıyorum. Bir hafta sonra hazır bir şekilde ligde takıma fayda sağlayabilecek seviyeye gelmiş olurum" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun çarşamba günü Şanlıurfaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında yedek soyunması ve Atiba'nın görev alması beklenirken, deneyimli ismin 25 Haziran'daki Gaziantep maçına tam olarak hazır hale geleceği ifade edildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Çanlar Rosier için çalıyor! Devre arasına kadar...
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