Son dakika haberi: Şampiyon Arjantin kupasını aldı! Turnuvanın enleri belli oldu...

FIFA 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.
Ödül töreni öncesi kupayı 1985-1990 yılları arasında Arjantin forması giymiş ve aynı zamanda 1986 yılındaki Arjantin Dünya Şampiyonluğu kadrosunda yer alan isim Sergio Batista getirdi.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi'ye Katar'ın geleneksel kıyafetini giydirdi.
TURNUVANIN ENLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI
Kupa seremonisi öncesinde 2022 Dünya Kupası'nda en iyi genç oyuncu, altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödüllerini kazanan isimler şöyle:
Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu: Enzo Fernandez
Altın Eldiven: Emiliano Martinez
Altın Ayakkabı: Kylian Mbappe
Altın Top: Lionel Messi