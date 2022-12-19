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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:11

Mesut Özil'in Benzema paylaşımına beğeni yağdı!

Mesut Özil’in Benzema paylaşımına beğeni yağdı!

Medipol Başakşehir'de Mesut Özil, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'nın Arjantin'e mağlup olmasının ardından alevlenen Karim Benzema tartışmasına dahil oldu. Mesut'un "Benzema yoksa, parti de yok" paylaşımı binlerce kez beğenildi.

Medipol Başakşehir'de Mesut Özil, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'nın Arjantin'e mağlup olmasının ardından alevlenen Karim Benzema tartışmasına dahil oldu. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, Arjantin'in Fransa'yı devirdiği 2022 Dünya Kupası finalinin ardından eski takım arkadaşı Karim Benzema üzerinden göndermede bulundu.

34 yaşındaki deneyimli oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Didier Deschamps tarafından kadroda istenmediği için oynatılmayan Karim Benzema'ya atıfta bulunarak, "Benzema yoksa, parti de yok" paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı binlerce kez beğenildi.

ANTRENMANLARA GERİ DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Dünya Kupası'na günler kala yaşadığı sakatlık sebebiyle Katar'da forma giyemeyen Karim Benzema'nın final müsabakası öncesinde iyileştiği ve antrenmanlara başladığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Fransız futbolcunun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından yeniden gündeme gelmişti.

DESCHAMPS SORUYA SİNİRLENMİŞTİ
Teknik direktör Didier Deschamps ise Arjantin maçından önce düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Karim Benzema sorusuna bir hayli sinirlenmişti. Fransız çalıştırıcı, "Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz. Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum" demişti.

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Mesut Özil'in Benzema paylaşımına beğeni yağdı!
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