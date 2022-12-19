Tarihi tango

1978’de Kempes’in, 1986’da Maradona’nın ellerinde yükselen Dünya Kupası’nı bu kez Messi kaldırdı. Messi ve Di Maria ile 2-0 öne geçen Arjantin’e Mbappe iki kez yanıt verdi. Uzatmada Messi sahneye çıktı, Mbappe bir kez daha ‘bitmedi’ dedi. Penaltılarda gülen taraf Tangocular oldu
Bir Arjantin tezahüratında şöyle der: "A Messi lo vas aver, la copa nos va a traerMaradona es más grandeque Pele" (GöreceksinizMessi bize kupayı getirecek! MaradonaPele'den de büyüktür).
Sonunda herkesin beklediği, herkesin 10'a yakıştırdığı kupa sahibinin ellerinde yükseldi. Artık Maradona- Pele kıyaslamalarında –ama Messi'nin Dünya Kupası yok- argümanı yerle bir oldu. Lionel Scaloni'nin kusursuz işleyen planı ilk 45 dakikada Arjantin'in iki golü ile taçlanınca Fransa'nın da direnci kırıldı. Arjantin'in erken kutlamalarına fren ise Mbappe'den geldi. 80'de penaltıdan farkı azalttı, 81'de dömivolesiile beraberliği sağladı. Uzatmalarda PSG'nin iki yıldızı yeniden karşı karşıya geldi. Messi 3-2 yaptı, Mbappe 3-3'e getirince penaltılara geçildi. Bu kez Arjantin kalecisi Martinez yıldızlaşan isimdi. 4-2 ile biten penaltılar sonrasındakupa Messi'nin ellerinde yükseldi.
MBAPPE'YE KRALLIK YETMEDİ
2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran Kylian Mbappe dün ise kıyıdan döndü. PSG'li oyuncu, attığı 3 golle toplamda 8'e ulaşıp turnuvanın gol kralı oldu. Ancak krallık, şampiyonluk gelmeyince Mbappe'yi sevindirmedi.
42 MİLYON DOLAR PRİM!
Zafere ulaşan Arjantin tarihi bir gelirin de sahibi oldu. Tangocular şampiyonluk nedeniyle FIFA'dan 42 milyon dolar (746 milyon TL) alacak. Finali kaybeden Fransa ise 30 milyon dolar (559 milyon TL) kazandı.
GÜNEY AMERİKA'NIN ZAFERİ!
Turnuva tarihinde 11 defa final, Avrupa-Güney Amerika temsilcileri arasında oldu. Bu karşılaşmaların sekizinde Güney Amerika ülkeleri kazanırken, Avrupalılar 3 kez şampiyonluğa ulaştı.
MARTİNEZ DUVAR OLDU
Maçın kritik isimlerinden olan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, 120+3'te KoloMuani'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kurtarıp takımını ipten aldı. Ayrıca penaltı atışlarında da Coman'a geçit vermedi. Aston Villa'nın 30 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin ardından Altın Eldiven (En iyi kaleci) ödülünü alırken şöyle konuştu: "Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sankikaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Şükürler olsun, sonunda kazandık."
PSG'YE GİDEN KAZANIR
Arjantin'in mutlu sona ulaşmasıyla Katar'da bir seri devam etti. Dünya Kupası'ndan 1 sene önce PSG'ye transfer olan futbolcu, ertesi yıl turnuvada kupayı kaldırdı. 2001'de Fransızekibine giden Ronaldinho 2002'deBrezilya ile organizasyonda zirveyigördü. Mbappe 2017 yılında PSG'ye imza atarken, Fransa ile 2018'de kupayı müzesine götürdü. Messi ise 2021'deaynı kulübe transfer olarak ArjantinMilli Takımı'yla 36 yıl sonra zaferi tattı.
BOŞ YER YOK!
Katar'da yapılan ve herkesin büyük beğenisini toplayan turnuvanın kapanışı da muhteşem oldu. Lusail Stadı'nda bir koltuk bile boş kalmazken toplam 88 bin 966 kişi karşılaşmayı izledi ve stadın tamamen dolu olduğu açıklandı.
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Tarihinde 6. kez Dünya Kupası finali oynayan Arjantin üçünden zaferle ayrılıp %50'lik orana ulaştı.
FRANSA'YA ACIMIYOR
Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde 4. kez karşı karşıya geldi. Tangocular 3. galibiyetlerini dün alırken tek yenilgi ise 2018'de son 16 turunda 4-3'lük mağlubiyetle gelmişti. İki takımın toplamdaki 13 randevusunda ise 7 kez Arjantin kazandı, Fransa 3 defa güldü.
İŞTE KUPANIN EN İYİLERİ
EN İYİ KALECİ: EMİLİANO MARTİNEZ (ARJANTİN) EN İYİ GENÇ OYUNCU: ENZO FERNANDEZ (ARJANTİN) GOL KRALI: KYLİAN MBAPPE (FRANSA) EN İYİ OYUNCU: LİONEL MESSİ (ARJANTİN)