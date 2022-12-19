Tarihi tango

Bir Arjantin tezahüratında şöyle der:Sonunda herkesin beklediği, herkesin 10'a yakıştırdığı kupa sahibinin ellerinde yükseldi. Artık Maradona- Pele kıyaslamalarında –ama Messi'nin Dünya Kupası yok- argümanı yerle bir oldu. Lionel Scaloni'nin kusursuz işleyen planı ilk 45 dakikada Arjantin'in iki golü ile taçlanınca Fransa'nın da direnci kırıldı. Arjantin'in erken kutlamalarına fren ise Mbappe'den geldi.Uzatmalarda PSG'nin iki yıldızı yeniden karşı karşıya geldi. Messi 3-2 yaptı, Mbappe 3-3'e getirince penaltılara geçildi. Bu kez Arjantin kalecisi Martinez yıldızlaşan isimdi.2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran Kylian Mbappe dün ise kıyıdan döndü. PSG'li oyuncu, attığı 3 golle toplamda 8'e ulaşıp turnuvanın gol kralı oldu. Ancak krallık, şampiyonluk gelmeyince Mbappe'yi sevindirmedi.Zafere ulaşan Arjantin tarihi bir gelirin de sahibi oldu. Tangocular şampiyonluk nedeniyle FIFA'dan 42 milyon dolar (746 milyon TL) alacak. Finali kaybeden Fransa ise 30 milyon dolar (559 milyon TL) kazandı.Turnuva tarihinde 11 defa final, Avrupa-Güney Amerika temsilcileri arasında oldu. Bu karşılaşmaların sekizinde Güney Amerika ülkeleri kazanırken, Avrupalılar 3 kez şampiyonluğa ulaştı.Maçın kritik isimlerinden olan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, 120+3'tekarşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kurtarıp takımını ipten aldı. Ayrıca penaltı atışlarında daAston Villa'nın 30 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin ardından Altın Eldiven (En iyi kaleci) ödülünü alırken şöyle konuştu: "Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz.Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Şükürler olsun, sonunda kazandık."Arjantin'in mutlu sona ulaşmasıyla Katar'da bir seri devam etti. Dünya Kupası'ndan 1 sene önce PSG'ye transfer olan futbolcu, ertesi yıl turnuvada kupayı kaldırdı.Mbappe 2017 yılında PSG'ye imza atarken, Fransa ile 2018'de kupayı müzesine götürdü.Katar'da yapılan ve herkesin büyük beğenisini toplayan turnuvanın kapanışı da muhteşem oldu. Lusail Stadı'nda bir koltuk bile boş kalmazken toplam 88 bin 966 kişi karşılaşmayı izledi ve stadın tamamen dolu olduğu açıklandı.Tarihinde 6. kez Dünya Kupası finali oynayan Arjantin üçünden zaferle ayrılıp %50'lik orana ulaştı.Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde 4. kez karşı karşıya geldi. Tangocular 3. galibiyetlerini dün alırken tek yenilgi ise 2018'de son 16 turunda 4-3'lük mağlubiyetle gelmişti. İki takımın toplamdaki 13 randevusunda ise 7 kez Arjantin kazandı, Fransa 3 defa güldü.EMİLİANO MARTİNEZ (ARJANTİN)ENZO FERNANDEZ (ARJANTİN)KYLİAN MBAPPE (FRANSA)LİONEL MESSİ (ARJANTİN)