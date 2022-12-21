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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Kupa partisi

Kupa partisi
Dünya Kupası'nda 3. kez şampiyon olan Arjantin Milli Takımı, sabah 04.00 sularında ülkesine iniş yaptı. 36 yıl sonra mutlu sona ulaşan Tangocular, başkent Buenos Aires'te geç saatler olmasına rağmen büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Kaptan Lionel Messi uçaktan inen ilk kişi olurken, teknik direktör Scaloni ile birlikte kupayla taraftarı selamladı. Ardından alandan ayrılan Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires Dikilitaşı'nda ellerinde bayraklarla sokaklara dökülen futbolseverlerle, seneler sonra gelen şampiyonluğu şarkılar eşliğinde doyasıya kutladı.

Mbappe maskeli bebek!
Arjantin Milli Takımı, dün de Buenos Aires çevresinde üstü açık otobüs ile tur attı. Ancak kalabalık nedeniyle geçit töreni yarıda kesildi. Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in otobüsteki görüntüsü ise çok konuşuldu. Martinez, Fransa'nın yıldızı Mbappe'nin maskesini bir oyuncak bebeğin yüzüne yapıştırdı ve bebeği kucağına alarak taraftarları o şekilde selamladı.

Messi yumurtayı kırdı!
Koleksıyonunu Dünya Kupası'yla tamamlayan Lionel Messi, ulaşılması zor bir rekor daha kırdı. Kupayı havaya kaldırdığı anları sosyal medyadan paylaşan 37 yaşındaki yıldızın fotoğrafı, Instagram'ın en çok beğenilen karesi oldu. 62 milyondan fazla beğeni alan gönderi, yıllardır rekoru elinde bulunduran 'Yumurta' fotoğrafını geride bıraktı. Bunu engellemek isteyen taraftarlar, yumurta paylaşımını beğeni yağmuruna tutsa da yeni rekor Messi olarak kayıtlara geçti.

2026'ya 48 takımlı plan
2022 Dünya Kupası sona ererken, 2026'daki turnuva için yeni planlar gün yüzüne çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının 32'den 48'e çıkarılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra 12 grupta 4'erli takımların olması düşünülüyor. Planlanana göre toplam maç sayısı da 104'e yükselecek. Avrupa'dan 16 ülkenin olması beklenirken, Afrika'dan 9, Asya'dan 8, Kuzey ile Güney Amerika'dan 6'şar, Okyanusya'dan 1 ülke olacak. Play-off için iki ek kontenjan oluşturulacak.

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