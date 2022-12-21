Kupa partisi

Dünya Kupası'nda 3. kez şampiyon olan Arjantin Milli Takımı, sabah 04.00 sularında ülkesine iniş yaptı. 36 yıl sonra mutlu sona ulaşan Tangocular, başkent Buenos Aires'te geç saatler olmasına rağmen büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.Ardından alandan ayrılan Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires Dikilitaşı'nda ellerinde bayraklarla sokaklara dökülen futbolseverlerle, seneler sonra gelen şampiyonluğu şarkılar eşliğinde doyasıya kutladı.Milli Takımı, dün de Buenos Aires çevresinde üstü açık otobüs ile tur attı. Ancak kalabalık nedeniyle geçit töreni yarıda kesildi.Martinez, Fransa'nın yıldızı Mbappe'nin maskesini bir oyuncak bebeğin yüzüne yapıştırdı ve bebeği kucağına alarak taraftarları o şekilde selamladı.Dünya Kupası'yla tamamlayan Lionel Messi, ulaşılması zor bir rekor daha kırdı. Kupayı havaya kaldırdığı anları sosyal medyadan paylaşan62 milyondan fazla beğeni alan gönderi, yıllardır rekoru elinde bulunduran 'Yumurta' fotoğrafını geride bıraktı. Bunu engellemek isteyen taraftarlar, yumurta paylaşımını beğeni yağmuruna tutsa da2022 Dünya Kupası sona ererken, 2026'daki turnuva için yeni planlar gün yüzüne çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının 32'den 48'e çıkarılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra 12 grupta 4'erli takımların olması düşünülüyor. Planlanana göre toplam maç sayısı da 104'e yükselecek.olacak. Play-off için iki ek kontenjan oluşturulacak.