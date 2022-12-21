Son dakika: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Samsunspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başladı.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Bartra, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut.
Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat.
CANLI | Trabzonspor 0-0 Samsunspor
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkıyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz forma giyemiyor. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamıyor.