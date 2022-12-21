Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 18:02 Son Güncelleme: 21.12.2022 18:59

Son dakika: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Samsunspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Bartra, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut.

Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat.

CANLI | Trabzonspor 0-0 Samsunspor

ASpor CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz forma giyemiyor. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamıyor.

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Son dakika: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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