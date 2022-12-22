Adana Demirspor’dan Bakayoko bombası

Akdeniz ekibinin ayrıca transfer için temaslarda bulunduğu aktarıldı. Chelsea'den Milan'a 2 sezonluğuna kiralık olarak giden Bakayoko, bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Milan'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızın, Chelsea ile kontratı ise 2024'e kadar devam ediyor. Monaco'da büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Chelsea'ye 2017 yazında 40 milyon euro'ya transfer olan Bakayoko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.