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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:11 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:13

Adana Demirspor'dan Bakayoko bombası

Adana Demirspor’dan Bakayoko bombası

Adana Demirspor'un, Milan'da kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de olan Tieomue Bakayoko'nun peşinde olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Akdeniz ekibinin uluslararası tecrübesi olan bir orta saha oyuncusu aradığı ve masanın üzerindeki ismin Bakayoko olduğu belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin planları arasında yer almadığı ve bu nedenle Adana Demirspor için transferin imkansız olmadığı kaydedildi.

Akdeniz ekibinin ayrıca transfer için temaslarda bulunduğu aktarıldı. Chelsea'den Milan'a 2 sezonluğuna kiralık olarak giden Bakayoko, bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Milan'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızın, Chelsea ile kontratı ise 2024'e kadar devam ediyor. Monaco'da büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Chelsea'ye 2017 yazında 40 milyon euro'ya transfer olan Bakayoko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Adana Demirspor'dan Bakayoko bombası
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