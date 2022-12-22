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Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:12

Adil Rami'den Martinez'e küfürlü sözler!

Adil Rami’den Martinez’e küfürlü sözler!

Dünya Kupası finalinde yaptığı hareketlerle gündeme gelen Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'e tepkiler devam ediyor. Arjantin'deki kutlamalara Mbappe maskesi takarak dalga geçen Martinez'e eski Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Adil Rami'den küfürlü bir tepki paylaşımı geldi.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Dünya Kupası finalinde büyük bir performans ortaya koyan tecrübeli kaleci "Altın Eldiven" ödülünün de sahibi oldu.

Emiliano Martinez aldığı ödülden sonra yaptığı hareket büyük tepkilere sebep oldu. Arjantin'deki kutlamalarda da Mbappe maskesi takarak oyuncuyla dalga geçen Martinez'e Adil Rami'den küfürlü tepki geldi.

Adil Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı. Martinez için bu etiketle pek çok futbolsever ağır paylaşımlar yaptı.

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Adil Rami'den Martinez'e küfürlü sözler!
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