Trabzon kazanırsa lig yeniden başlar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kritik bir eşik. Sarı-lacivertliler, kaybettiği takdirde 4 takım birden şampiyonluk hedefinde kalacakF.Bahçe'nin kazanması demek psikolojik olarak şampiyonluk hedefinde dev bir adım demek. Ligin bundan sonrası için bu maç hayati önemdeFenerbahçe'nin performansı üst düzeyde. Trabzonspor ise geçen sezondan farklı; istikrarsız bir yapı içinde. Buna rağmen lider Fenerbahçe ile puan farkı 6. Bu yüzden bu maç Trabzonspor'un yarışa ortak olması demek. Taraftarıyla bütünleştiğinde büyük maçlarda tarihine yakışan sonuçlar alabiliyorlar. Bugünkü maçı orta alan oyuncularının göstereceği performans büyük ölçüde etkiler.Bordomavililer hücumda her ne kadar gerekli yeterlilikte olmasa da Trezeguet'nin yükselen formu, Visca'nın takıma katılması ve her an sonucu değiştirebilecek Bakasetas ile istediği sonucu alabilirler.Klasik, 'gol atan kazanır' maçı izleyeceğiz muhtemelen.Oyunu öncelikle kilitleyecektir. Fenerbahçe başka bir Başakşehir maçı yaşar yani.Fenerbahçe'nin önde baskısında Trabzonspor nasıl çıkacak? Avcı, rakibin arkada verdiği boşluklara oyuncu kaçıracak mı?Ama Trabzonspor'un da bir Monaco maçı var. İsteyince yapabiliyorlar.İki takım da araya sıkıntılı girmişti. F.Bahçe'de yorgunluk ve Giresun mağlubiyetinin getirdiği hayal kırıklığı vardı. Trabzonspor, Trezeguet ve Bakasetas'ın yokluğunda A.Gücü deplasmanında da iki puanı yakınca son şampiyonun liderle farkı 6 puan oldu.Bu maç F.Bahçe açısından sezonun şu ana kadarki en kritik karşılaşması.F.Bahçe kaybettiği takdirde lige yeniden başlamış gibi olacak.Bu F.Bahçe için çok kritik bir eşik. Kazandığı takdirde zirvede yalnızlaşma ihtimalini artıracak. Trabzonspor açısından F.Bahçe maçı çok önemli bir şans. Evinde oynuyor. Taraftar avantajına sahip. Kazandığı takdirde ligi yeniden başlatmanın yanında kendisini de tekrardan yarışa sokacak. Sahasında oynamasına rağmen Trabzonspor'da hem oyuncuların hem de taraftarın sabırlı olmaları şart.Bu maçların denge maçı olduğunu unutmamak gerekiyor.Trabzonspor kazanırsa lig adeta 4-5 takım için yeniden başlamış gibi olacak.Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. F.Bahçe'nin kazanması demek psikolojik olarak şampiyonluk hedefinde dev bir adım demektir.Ligin bundan sonrasını ve diğer takımların lige asılmasını sağlayabilecek hayati bir maç bizi bekliyor.TFF Başkanı elinden geleni yapıyor. Onun bu çabaları alkışı hak ediyor ancak Dünya Kupası da gösterdi ki bizim hakem havuzumuz çok ama çok geride.Tartışmaların bitmesini umut ederiz ama bunun kısa zamanda olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Tarafların maçları hakemler üzerinden okumak gibi bir alışkanlığı varHer futbolsever bu maça zaten Meler'in atanacağını öngörüyordu. Neymiş efendim, algoritma Meler'i atamış.Ağaoğlu ve Koç'un da bu tiyatronun içinde olmaları anlamsız ve manidar.Bilgisayarın başına koyarsınız bir bilişimciyi hakemleri atarken düğmeye o basarYıllardır aynı filmi seyretmekten usanmadık ve usanmayacağız. Gönül isterdi ki maçlardan sonra eleştirilen en son kesim hakemler olsun. Bu güven sağlanmadıkça kangren olan bu sorunun üstesinden gelme şansımız yok.Ülkenin en formda hakemi. Kim itiraz etsin? Maç başlayınca hepimizin gözü VAR hakeminin üstünde olacak, bunu da itiraf edelim. İki takım adına da bir uyarım var; Meler kolay kart gösteren bir hakemdir.Dünya Kupası arasına F.Bahçe, lig ve Avrupa trafiğinden dolayı enerjisi düşerken girmişti. Giresun yenilgisinin ardından arada kazanan takım kimliği yeniden ortaya çıktı.Beşiktaş, Şenol Güneş ile bir geçiş dönemi yaşayacak. Ara transferde takviye şart. Savunma organizasyonu kadar Dele Alli ile sıfır verimi de Kartal'ın baş ağrısı.O da biliyor ki F.Bahçe maçını kaybederse zirve yarışından çok ama çok uzaklaşacak.En sorunsuz hatta uzak ara en iyi takım F.Bahçe.G.Saray, İcardi'yi arayacak. Aynı zamanda organizasyonda da sıkıntılar var. Beşiktaş'ta kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Trabzonspor'da düşük tempo ve az pozisyon üretebilme sezon başından beri sürüyor. Ama artık bu haftadan itibaren yarış başlıyor.Beşiktaş haricindeki üç takım da aslında çok sorun yaşamadı. Galatasaray tek golle kazandı ama pozisyon buldu, direkten dönen topları oldu, rotasyon da yaptı.Ama Şanlıurfaspor maçında ortada hiçbir düzen yoktu. Oyuncuların içgüdülerini izledik aksiyonlarda. VAR olsaydı, daha da zorlanabilirlerdi.Kupa maçları hepsi için iyi bir antrenman oldu. Hem bazı oyunculara yeniden şans verdiler hem de resmi hedefli bir maç oynayarak lig öncesi tekrar konsantrasyon sağladılar.Dünya Kupası nedeniyle lige verilen 1,5 aylık süre her takım için sorunları da beraberinde getirecektir. Çünkü futbolda her ne kadar hazırlık maçları oynansa da böylesi uzun bir süre oyuncuların maç ritmi için sorun olur.4 takımı göz önüne getirdiğinizde Fenerbahçe'nin her yönden hazır bir takım olduğu gerçeği var. Beşiktaş'ta özellikle savunmadaki sorunlar devam etmekte. Galatasaray ise yabancı oyuncuların milli takımlarında oldukları için hâlâ gerekli seviyede görülmüyor.